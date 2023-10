Asesority cancela una deuda de un avalista por importe de 776.000€ con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 5 de octubre de 2023.

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Badajoz exonera el 100% de las deudas de un avalista de 776.000€

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos renegociar o cancelar tus deudas. En este caso, se ha conseguido cancelar el 100% de las deudas, cuya cuantía ascendía a 776.000€.



El hombre contaba con dos deudas, una de 577.862€ y otra de 199.000€, que había adquirido al ser garante solidario de una empresa de automoción. Ambas deudas en fase de ejecución judicial desde el año 2013. Los créditos habían sido cedidos por el banco Santander a un fondo de inversión, algo que ocurre habitualmente cuando las entidades bancarias cuando estiman que es de difícil cobro.



Ante el embargo de su nómina y, por tanto, de sus ingresos, el hombre buscó una solución para su problema, poniéndose en contacto con Asesority para tramitar la Ley de la Segunda Oportunidad.



El deudor reunía todas las condiciones necesarias para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, por ello el equipo de Asesority no dudó ni un minuto y procedieron a iniciar los trámites pertinentes.



Finalmente, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Badajoz ha dictado un auto de Exoneración del Pasivo Insatisfecho por el que el avalista queda exonerado de ambas deudas.



La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada para ayudar a personas que están en una situación económica difícil debido a una insolvencia grave.



El proceso para conseguir el éxito es sencillo, la única dificultad es conocer con exactitud que deudas se están reclamando. Esto puede parecer lógico, pero en ocasiones es complejo determinar cuántas deudas hay y de que acreedor provienen, ya que algunas no son notificadas por cambio de domicilio, o son cedidas a fondos sin previo aviso, etc.



Es necesario un esfuerzo por parte del deudor para conseguir toda la documentación necesaria que hay que presentar en el Juzgado. Pero, una vez se consigue toda la documentación tramitar la LSO es bastante rápido y en 4 meses se puede conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho



Desde el despacho de abogados de Asesority recomiendan a todas esas personas que tienen deudas, tanto en posición de deudor principal como de avalista, que inicien el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad y cancelen sus deudas.







Contacto

Nombre contacto: Sonia Seoane Mirás

Descripción contacto: Asesority Abogados

Teléfono de contacto: 986 22 33 41