El auge del sobreendeudamiento dispara las solicitudes de Segunda Oportunidad en Barcelona

Barcelona se ha convertido en uno de los epicentros del aumento de solicitudes de cancelación de deudas, impulsado por el crecimiento del sobreendeudamiento entre hogares y pequeños negocios. Debita Legal, despacho especializado en la materia, identifica un patrón claro: más ciudadanos acuden a la Ley de la Segunda Oportunidad como alternativa ante la presión financiera

Barcelona, 17 de diciembre.-



Debita Legal, despacho jurídico especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en Barcelona, refuerza su presencia en Barcelona y consolida su papel como referencia en la cancelación de deudas para particulares y autónomos. En un entorno marcado por el aumento del sobreendeudamiento, la firma se posiciona como una alternativa sólida, transparente y altamente profesional frente a las grandes plataformas del sector, ofreciendo soluciones jurídicas reales para quienes necesitan empezar de cero.



En el ámbito de la cancelación de deudas y procedimientos concursales, particulares y autónomos que buscan cancelar sus deudas y reconstruir su estabilidad financiera, generalmente se encuentran con un modelo que prioriza la transparencia y la atención personalizada, la firma se posiciona como una alternativa sólida y profesional frente a grandes plataformas del sector.



Un aumento del sobreendeudamiento que dispara las solicitudes de Ley de la Segunda Oportunidad en Barcelona

En un contexto en el que el endeudamiento de las familias y autónomos continúa creciendo en España, la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) —conocida como Ley de la Segunda Oportunidad— se ha convertido en una herramienta real y efectiva para la cancelación total o parcial de deudas, incluyendo:



• Deudas bancarias



• Préstamos personales



• Microcréditos



• Deudas por suministros



• Tarjetas de crédito



• Incluso determinados créditos públicos



Felipe Serrano, director legal de Debita Legal, afirma: "Nuestro objetivo es democratizar el acceso a la cancelación de deudas ofreciendo un servicio claro, rápido y seguro. Hemos sistematizado el procedimiento para que cualquier persona, ya sea particular o autónomo, pueda liberarse de sus deudas sin complicaciones y con un acompañamiento jurídico real".



Datos que confirman la necesidad del servicio en España y especialmente en Barcelona

Debita Legal incorpora cifras relevantes que reflejan el crecimiento del procedimiento:



• Más de 42.000 personas iniciaron procesos de insolvencia personal en 2024.



• La Ley de la Segunda Oportunidad ha aumentado un 31% en los últimos dos años.



• El 78% de quienes se acogen al procedimiento logran una exoneración total o parcial de sus deudas.



• La mayoría de solicitantes son autónomos de Barcelona, pequeños empresarios y particulares afectados por préstamos personales, tarjetas revolving o cese de actividad.



Según Serrano: "Los datos confirman que la Ley de la Segunda Oportunidad no solo es eficaz, sino imprescindible para reactivar la economía real. Nuestro papel es simplificar el proceso y acompañar a cada cliente para que pueda empezar de nuevo sin cargas financieras".



Debita Legal: un modelo diferencial frente a grandes compañías del sector

A diferencia de las plataformas masivas que operan con procesos altamente estandarizados y cuyos costes suelen ser elevados, Debita Legal ha desarrollado un modelo centrado en



✔ Atención jurídica directa con abogados especialistas

✔ Trato cercano y personalizado, sin intermediarios

✔ Transparencia total de principio a fin

✔ Estrategia adaptada a autónomos y particulares de Barcelona

✔ Rapidez en la tramitación y seguimiento continuo del expediente



Este enfoque ha permitido a la firma posicionarse como una de las referencias en Barcelona para la exoneración de deudas y un aliado estratégico para quienes buscan asesoramiento confiable.



Servicios de Debita Legal: soluciones reales para quienes necesitan empezar de cero

Debita Legal ofrece un servicio integral, incluyendo:



• Estudio de viabilidad y primera visita gratuita



• Acompañamiento jurídico completo durante todo el procedimiento



• Tramitación 100% online o presencial en Barcelona



• Cancelación de deudas de hasta 5 millones de euros



• Comunicación directa con abogados expertos en insolvencias



• Asesoramiento especializado para autónomos, uno de los colectivos más afectados



Refuerzo del posicionamiento digital para llegar a quienes más lo necesitan

Como parte de su estrategia de crecimiento, Debita Legal impulsa su presencia digital con contenidos adaptados a la ley de la segunda oportunidad, especialmente enfocados a perfiles vulnerables y autónomos.



A través de su web oficial https://debitalegal.es, los usuarios pueden encontrar:



• Información clara sobre el procedimiento



• Casos reales de éxito



• Guías actualizadas



• Un formulario directo para solicitar un estudio gratuito



Sobre Debita Legal

Debita Legal es un despacho jurídico especializado en insolvencias, cancelación de deudas y Ley de la Segunda Oportunidad. Su misión es ofrecer soluciones jurídicas reales, eficaces y accesibles a particulares y autónomos que necesitan recomponer su situación económica y volver a empezar sin cargas financieras.





