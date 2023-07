Barbie puede premiar en bolsa a Mattel y Warner Bros. Discovery, según Freedom Finance Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2023.

El éxito de la icónica muñeca en la gran pantalla supone una oportunidad para invertir en determinadas acciones

La icónica muñeca Barbie, que lleva 64 años en el mercado, ha llegado finalmente a la gran pantalla este verano. La esperada película ya ha superado todas las expectativas con una recaudación de 155 millones de dólares en el primer fin de semana en los EE.UU., lo que la convierte en el debut más grande de 2023. Se espera que el propietario de la marca Barbie, Mattel, junto a muchas otras empresas vinculadas a la icónica muñeca, se beneficien del lanzamiento cinematográfico.



Mattel (MAT), el fabricante de juguetes quiere demostrar su capacidad para convertir su propiedad intelectual en proyectos de entretenimiento rentables, como el reciente éxito de taquilla, "Barbie", aumentando de esta forma las ventas de sus productos y el valor total de sus acciones. El éxito de Barbie añade credibilidad a las intenciones de Mattel de llevar otras marcas suyas a la pantalla grande. Mattel está listo para capitalizar el éxito de la película de Barbie, ya que el sólido desempeño en taquilla podría generar más ventas de productos Barbie y alentar a la compañía a desarrollar más contenido relacionado con su propiedad intelectual. Además de Barbie, hay otros proyectos cinematográficos en diferentes fases de desarrollo.



Aparte de eso, Mattel está involucrada en docenas de colaboraciones que otorgan licencias de la marca Barbie a minoristas populares para aumentar la conciencia y el entusiasmo de los consumidores más allá de la muñeca tradicional. El entusiasmo en torno a la película de Barbie, tanto en redes como en los medios, tiene el potencial de reducir la necesidad de Mattel de invertir en publicidad de sus productos a corto y medio plazo. Por lo tanto, el resultado de Barbie será un factor importante en la evaluación que Wall Street haga de estas perspectivas comerciales.



Además, el informe del primer trimestre de 2023 muestra que Mattel tiene la capacidad de mantener sus operaciones y brindar valor a los accionistas. Tanto los ingresos como el EBITDA ajustado superaron las expectativas. El principal factor que influyó en estas cifras fue el calendario de los envíos, lo que provocó un cambio en los ingresos del segundo trimestre al primer trimestre. Asimismo, la administración reafirmó su guía inicial para el año fiscal 2023, lo que ayudó a minimizar la incertidumbre asociada con estimaciones coherentes para este año.



La dirección también notó la rotación favorable de inventario y tendencias positivas en el punto de venta (POS), que evidencian que MAT está expandiendo su participación global de mercado en las principales categorías de productos. Esta es una fuerte evidencia de que la gerencia está implementando con eficacia sus planes de crecimiento orgánico.



Warner Bros. Discovery (WBD) — La estrategia de inversión de WBD está, principalmente, basada en un equipo de administración altamente capacitado, ya que la gerencia de la compañía necesita una ejecución sin errores para mitigar los desafíos macroeconómicos en los espacios de streaming. Dado el rendimiento relativamente bajo de los estrenos más recientes, se espera una perspectiva prudente a medio plazo. De hecho, el estudio WBD continúa experimentando una disminución en el flujo de capital operativo neto ajustado (EBITDA) a 600 millones de dólares (un -25% interanual) en el último trimestre.



Sin embargo, hay indicios de que las eficaces medidas de optimización de costes de la dirección están abordando con éxito los retos y es probable que los resultados del segundo trimestre de 2023 puedan mejorar a medida que los buenos resultados de la película de Barbie se reflejen en el tercer trimestre de 2023. Con todo, la empresa de medios de comunicación alcanzó el punto de equilibrio en el segmento D2C antes de lo esperado, con 100 millones de dólares de EBITDA ajustado (+114,2% interanual) en el último trimestre.



Gap (GPS) - la empresa vende mercancías, principalmente ropa y accesorios relacionados con la película Barbie en virtud de un acuerdo de licencia con Mattel. Según The Business Research Company, el mercado mundial de la confección crecerá a un ritmo del 6,2% anual hasta 2027, alcanzando un tamaño de mercado de unos 830.000 millones de dólares. Los resultados del primer trimestre de GPS fueron mejores de lo esperado, y la empresa mantiene sus previsiones de ventas para el ejercicio fiscal de 24 meses.



Los resultados obtenidos hasta ahora han convencido de que los esfuerzos de reorganización de GPS van por el buen camino. La mejora constante del crecimiento de las ventas de GPS, impulsada por las marcas Old Navy y Gap, es una clara señal de recuperación. Aunque el entorno macroeconómico sigue siendo volátil y los resultados de Athleta siguen siendo decepcionantes, se espera que la gestión de la marca insignia Old Navy empiece a mejorar con un repertorio comercial más amplio y un aumento de la cuota de mercado de la ropa de mujer y niño. Por otro lado, la capacidad de GPS para marcar la diferencia a medida que mejore el rendimiento de la marca Old Navy, aumenten los márgenes brutos, se restablezca el apalancamiento de costes fijos y aumente de forma constante el flujo de caja libre, podría verse impulsada, sobre todo, por el aumento que el revuelo en torno a Barbie podría causar en las ventas. GPS podría aumentar sus beneficios en un 30% anual a medio plazo a medida que sus esfuerzos de reestructuración dan sus frutos, devolviendo sus resultados a niveles cercanos a los anteriores del Covid.







