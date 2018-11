El Barco de Vapor cumple 40 años. Un viaje cargado de aventuras, misterio, diversión y amor por la lectura

Actualizado 29/10/2018 10:23:57 CET

La primera colección que se publicó en España de Literatura Infantil de SM, segmentada por edades y temáticas, celebra 40 años de historia, con más de 400 títulos vivos.

SM publica en este aniversario Cuarenta cuentos a todo vapor, libro de relatos que reúne a algunos de los autores más representativos de la colección, como Laura Gallego, Jordi Sierra i Fabra, Begoña Oro, Puño, Pedro Mañas, Llanos Campos o Mónica Rodríguez; e ilustradores tan prestigiosos como Mikel Valverde, Bea Tormo, Dani Montero, Beatriz Castro o Iratxe López de Munáin.

La campaña solidaria "Vapor ti, vapor todos", de la Fundación SM, que ha donado más de medio millón de ejemplares a niños en situaciones de vulnerabilidad, celebra este diciembre su novena edición.

Madrid, 29 de octubre de 2018.- Hace 40 años zarpó de SM un barco cargado de aventuras, misterio y humor; con personajes sorprendentes llenos de valores como la amistad, la inclusión, la familia, y mucho, mucho amor por la lectura. El destino final es el mismo que le impulsó en 1978: el fomento de una lectura de calidad, apetecible y con enfoque lúdico para los más pequeños. El Barco de Vapor fue la primera colección española de Literatura Infantil segmentada por edades y por temáticas, para que todos los niños pudieran encontrar un contenido adaptado a su edad e intereses. Así nacieron las series blanca, azul, naranja y roja, cubriendo una franja de edad desde los 6 a los 12 años.

Una colección que ha unido a varias generaciones a través de las aventuras de Fray Perico y su borrico, El pirata Garrapata, La bruja Mon, Cucho, El Pampinoplas, El capitán Calzoncillos, Querida Susi, querido Paul o Terror en Winnipeg. La emblemática colección de SM, renovada en varias ocasiones (la última en 2015), con más de 400 títulos vivos, sigue teniendo el mismo espíritu que cuando comenzó: llevar literatura e ilustración de calidad a los niños, con historias que los transformen y, por encima de todo, que los entretengan.

En la actualidad sigue siendo un referente en los colegios a la hora de recomendar lecturas para sus alumnos, y es difícil no encontrar alguno de sus títulos en las estanterías de los hogares, tanto en español como en el resto de las lenguas oficiales en las que se edita la colección: catalán, gallego, valenciano y euskera.

Autores consagrados de Literatura Infantil y Juvenil

Con el deseo de fomentar, además, la creación literaria, desde hace 40 años la Fundación SM convoca los Premios El Barco de Vapor, que han descubierto y consagrado a autores que hoy son nombres propios de la Literatura Infantil y Juvenil, como Jordi Sierra i Fabra, Laura Gallego, Llanos Campos, Pilar Lozano, Pedro Mañas, Roberto Santiago y Roberto Aliaga, entre otros muchos.

El último galardonado con el Premio SM El Barco de Vapor 2018 fue La niña invisible, deDavid Peña Toribio, Puño, una historia que habla de una niña de una tribu prehistórica que rompe barreras en pro de la igualdad.

El Barco de Vapor quiere llegar a todos los niños con Lectura Fácil

No todos los niños son iguales, y hay muchos que se frustran al no poder acceder a los mismos contenidos que sus compañeros: niños con problemas de autismo, síndrome de Down, dislexia, síndrome de Asperger, trastorno de déficit de atención, inmigrantes que están aprendiendo español… Por este motivo, SM, en su apuesta por una cultura accesible e inclusiva, lanzó la primera colección de Lectura Fácil de su sello El Barco de Vapor.

Cuatro títulos emblemáticos de El Barco de Vapor ( Pirata Plin y Pirata Plan, La lista de cumpleaños, El club de los raros y Siete reporteros y un periódico) inauguraron en 2017 la colección de Lectura Fácil que ya navega con ocho títulos, desde la serie blanca (para primeros lectores) a la serie roja (a partir de 12 años), para que todos los niños en el aula puedan disfrutar de la lectura.

Vapor ti, vapor todos: Por la compra de un libro donamos otro

En su afán por llevar un libro a todos los niños que lo necesiten, hace ocho años nació la campaña solidaria Vapor ti, vapor todos, promovida por la Fundación SM, que ha donado más de 550.000 libros a niños en situaciones de vulnerabilidad. Esta Navidad se celebra la novena edición de Vapor ti, vapor todos. Si compras un libro de El Barco de Vapor del 17 al 23 de diciembre, la Fundación SM donará otro libro a proyectos de atención a la infancia de la Fundación Balia, Fundación del Secretariado Gitano, Santegidio y Amigas de la Caridad.

¿Te subes al barco?

SM zarpa en este aniversario con Cuarenta cuentos a todo vapor, libro de relatos que reúne a algunos de los autores más representativos de la colección, como Laura Gallego, Jordi Sierra i Fabra, Begoña Oro, Puño, Pedro Mañas, Llanos Campos o Mónica Rodríguez, y a ilustradores tan prestigiosos como Mikel Valverde, Bea Tormo, Dani Montero, Beatriz Castro o Iratxe López de Munáin.

Una antología de cuarenta cuentos pensada para celebrar el 40 aniversario de la colección El Barco de Vapor. Con relatos fantásticos, de ciencia ficción, de la vida cotidiana..., todos teñidos por el humor y la maestría de los autores de habla española que han colaborado en la colección. ¡Embárcate y déjate mecer por las olas de magia y literatura que recorren sus páginas!

Ha sido un buen compañero de viaje de varias generaciones y es una enseña cultural por su calidad, la diversidad de temas y la riqueza literaria y estética. Por eso, queremos celebrar contigo estos primeros 40 años de vida, porque sin autores, ilustradores, editores, diseñadores, profesores, expertos en comunicación y distribución, libreros, lectores y, especialmente, SIN TI, nada de esto habría sido posible.

El viaje continúa...

