Belén Montero, autora de la novela ‘Cloacas de lujo’ cuenta qué le motivó a escribir su obra y, mucho más

Hace escasos meses que esta autora malagueña, publicó su primera obra y desde entonces se ha ido creando un hueco importante en el mundo literario, hoy, lo cuenta en este reportaje. Belén Montero, autora de ‘Cloacas de lujo’ revela qué le motivó a escribir su obra, que le llevó a publicar, así como de donde viene su inspiración, y cómo ha cambiado su vida desde entonces

Con la alegría de quien ha cumplido un gran sueño, Belén Montero, relata cómo fue el proceso que la llevó a publicar su primera novela de ficción. Malagueña de nacimiento, a sus diecisiete años se trasladó a Andorra donde dice sentirse en casa, a pesar de tener el corazón dividido entre su tierra natal y en la que ha construido su hogar y su familia. Se considera una mujer cercana, que adora la vida, la naturaleza, las relaciones humanas, y por ello, ansía un mundo sin fronteras en el que compartir los éxitos de otros, sea algo normal y sin ningún tipo de perjuicio. Sin embargo, aunque su modestia la honra, no todo el mundo consigue escribir un libro y muchos menos con el éxito que ha cosechado Cloacas de lujo.



Su amor por la literatura la ha acompañado siempre, pero como ella misma manifiesta entre risas, no comenzó a escribir hasta su adolescencia.



"En mi recuerdo, siempre me ha gustado escribir y leer. Sobre todo, mis lecturas han estado enfocadas al crecimiento personal, pero ahora, han cambiado mis gustos, o tal vez, los haya forzado", "y aunque me apasiona el crecimiento personal, metafísica, física cuántica, etc. También invierto tiempo en la lectura de ficción. Ahora, siempre llevo una novela conmigo, porque me gustan, y porque de esta manera, contribuyo con otros escritores de los que siempre aprendo algo. Mi motivación para escribir, es la pasión, el entusiasmo que me causa crear historias con las que otros se sientan atrapados", revela ella misma.



Y es precisamente la ficción la que la ha llevado a convertirse en escritora. Su primera novela es un thriller que entremezcla misterio, intriga, suspense con erotismo, al mismo tiempo que trata un tema de gran relevancia ( El tráfico de órganos ) cuya idea de publicación surgió de forma inesperada.



"Publicar, fue algo que surgió de repente y cuando Cloacas de lujo ya estaba avanzada. Siempre había escrito para mí y aunque he participado en algún certamen literario, no era algo a lo que le prestara demasiada atención. Como he comentado en alguna otra entrevista, la idea de publicar, surgió de repente, una amiga vino a casa de visita, se leyó parte de la historia y muy entusiasmada me provocó la idea de hacerlo", explica la autora entre risas y repite. "Siempre escribí para mí, y eso queda plasmado en la novela, ya que, Cloacas de lujo se envió a la editorial sin un solo capitulo. De ahí, a que estos, sean tan extensos, porque la partición, se llevó a cabo en el último momento, antes de que la novela pasara de filtro y al departamento de portada. Suerte que me dejaron arreglarlo" advierte con un júbilo que contagia.



Con la misma humildad que ha mostrado durante toda la entrevista, Belén Montero, confiesa que sus familiares tratan de hacerle ver lo extraordinario de su hazaña sin conseguir convencerla.



"Algunos me dicen que es algo extraordinario que no todo el mundo pueda hacer, pero yo no lo veo así, en mi fuero interno, creo que toda persona en algún momento de su vida, tiene la creatividad suficiente para escribir una historia, solo basta con decidirse". Puede que sea por esto, por lo que cuando se le pregunta sobre qué aconsejaría a quienes no se atreven a dar el paso, responde con entusiasmo "Que no lo intenten, que lo hagan, con el intento hay duda, pero, con determinación y firmeza no, y llegaran donde quieran. El miedo, siempre va a intentar detenernos, pero tenemos que superarlo, salir de nuestra zona de confort y vencerlo. Es la única manera de crecer en la vida y poder llevar a cabo nuestras metas. Como he comentado antes, sobre la marcha se aprende y se mejora, siempre habrá alguien a quien le gusten nuestros escritos y aunque solo sea para ese alguien, merece la alegría hacerlo".



Tal y como se considera, Belén, es una mujer cercana, que le encanta conocer a sus lectores y entablar conversaciones con ellos. A la vista está, se muestra ante la vida con una alegría contagiosa, risueña, tal vez sea por eso, que sus lectores no tienen reparo en contactarla y hacerle llegar a través de las redes fotos posando con su novela, reseñas, opiniones, etc.



"Recibir halagos de mi trabajo me causa mucha satisfacción, alegría, gozo, etc. por mí, porque de alguna manera se ha valorado mi trabajo, y eso, me eleva. Pero también, y creo que, en gran medida, por el lector, porque sé que le he aportado unos días de lectura placenteros. Eso, es lo que me ensancha el alma".



Con poco tiempo de margen, esta empresaria y escritora, ya se prepara para sorprender a su público con un nuevo libro y afirma no tener problemas para encontrarse con las musas.



"Aunque la novela Cloacas de lujo ha sido una novela conclusiva y todos los puntos se han cerrado, continua la saga y no me falta la inspiración, la segunda parte será una historia nueva en la que parte de los personajes están involucrados. No quisiera revelar nada de la trama, solo decir que la novela está en proceso de creación, que continua el suspense, el misterio y pronto se os será entregada. A mí me inspira la vida cotidiana, de cualquier situación que veo, oigo, o trasmiten las noticias, puedo sacar una trama o varias", sentencia.



Casi con cierta sensación de pena, toca decirle "hasta pronto", no sin haber aprendido de sus palabras e ímpetu de superación y recomendando a todo aquel que aún no lo haya hecho, que se atreva a sumergirse en el mundo de Cloacas de lujo porque el (Caso Ciru), atrapa en el primer párrafo y el lector queda enganchado a la trama, hasta el punto y final de la historia.



