Bodegas Gancedo apoyó la nueva edición de Top 100 Sommelier España - Bodegas Gancedo

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 27 de julio de 2026.- En su tercera edición, Top 100 Sommelier España ha incluido en su prestigiosa lista a los más destacados profesionales del mundo del vino, reconociendo su valiosa labor en pro del servicio en la sala y la difusión, divulgación y enseñanza sobre los vinos del mundo. Bodegas Gancedo por tercer año consecutivo apoyó este encomiable evento que valora y premia a estos grandes profesionales de la hostelería en España.

Charlotte Hey y Agustín Trapero fueron los conductores del evento donde se conocieron a los Top 100 de la lista. En la edición 2026, el 13% de los sommeliers reseñados son de Castilla-León, incluyendo el Top1, que ha sido Daniel Giganto, Sumiller del Restaurante MUNA* (Ponferrada) que asciende a la primera posición entrando en las leyendas de la sumillería en el país.

Ha destacado el número de integrantes, 19%, que este año pertenecen a la Comunidad Valenciana, incluyendo al primer sumiller de la ciudad de Valencia, Juanjo Soria, Sumiller, director de sala y copropietario del restaurante LIENZO* (Valencia).

El otro gran grupo con el 20% de los nominados pertenecen a la Comunidad de Madrid. Entre ellos Gemma Vela Humanes, Head Sommelier del Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

José Cereijo, presidente de Bodegas Gancedo entregó los Top 5 Young Sommeliers, en apoyo a las nuevas generaciones del sector donde se encuentra un futuro muy prometedor en unos sumilleres de alta formación que darán mucho que hablar.

El espacio de cata de Gancedo permitió a los más destacados sumilleres del país disfrutar de algunos de los más representativos vinos de la bodega, todos ellos Vinos de Pago y ecológicos, como son Capricho Godello 2025, 100% Godello, uvas procedentes del viñedo Lamas del Picón (Canedo). También se cató la estrella de los vinos blanco de la bodega, Herencia del Capricho Godello 2021, uva 100% Godello y procedente del viñedo Arganza, cepas viejas.

De sus vinos tintos se cató Xestal Mencía 2024, variedad 100% Mencía, procedente del viñedo San Miguel de Arganza, y el más apreciado de su porfolio de creaciones de tintos, Ucedo Mencía 2022, elaborado con la variedad 100% Mencía, cuyas uvas proceden del viñedo Los Almendros, cepas centenarias.

Gancedo con este apoyo consolida su apuesta por los profesionales de la hostelería española, que se suma a su constante presencia en encuentros de la élite de los restaurantes de alta cocina españoles e internacionales, y a los grandes eventos deportivos de España y Europa, acompañando todos ellos con sus diferentes referencias de vinos nacidos en la mayor extensión de viñedo viejo ecológico de El Bierzo.

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