Bonrepòs i Mirambell reunirá a familias, deporte y gastronomía en una jornada contra el cáncer infantil

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bonrepòs i Mirambell reunirá a familias, deporte y gastronomía en una jornada solidaria contra el cáncer infantil

Bonrepòs i Mirambell, Valencia.- El domingo 8 de noviembre, el Parque de los Paelleros acogerá la III edición de "Un salto por la vida para el cáncer infantil", una jornada con actividades para todas las edades, música en directo y una paella gigante solidaria de www.originalpaella.es . El evento busca recaudar fondos para seguir avanzando en la investigación de una enfermedad cuya supervivencia ha alcanzado el 84 %.

Este próximo domingo, a partir de las 10:00 horas, el Parque de los Paelleros de Bonrepòs i Mirambell se convertirá en un punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes con motivo de la III edición de "Un salto por la vida para el cáncer infantil", una jornada benéfica que combinará deporte, gastronomía y entretenimiento con un objetivo común: impulsar la investigación del cáncer infantil.

La iniciativa pretende reunir a padres, madres, hijos y amigos en un ambiente festivo donde disfrutar juntos de numerosas actividades y, al mismo tiempo, colaborar con una causa que necesita del compromiso de toda la sociedad.

Ven este domingo y disfruta de un día de diversión para toda la familia

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades pensado para todas las edades. Destacan las exhibiciones y clases de Kangoo Jumps, coordinadas por Kangoo Club Rock and Jumps, una modalidad deportiva que utiliza botas de rebote, así como actividades de Cubbà y otras disciplinas deportivas, ofrecidas por esports-uv.

Los más pequeños tendrán a su disposición castillos hinchables, pintacaras, manualidades y diferentes propuestas de entretenimiento. La programación se completará con talleres de salud y deporte, un mercadillo solidario, música en directo, entrevistas de radio, barra solidaria y paellas gigantes.

La periodista e influencer deportiva Gema Payá ejercerá como madrina de esta tercera edición, que busca convertir una jornada de ocio familiar en una oportunidad para sensibilizar sobre el cáncer infantil y contribuir a su investigación.

Quienes no puedan asistir también podrán colaborar mediante donaciones a través de la iniciativa "Dorsal 0, Salto solidario".

La Recaudación integra contribuirá a cofinanciar la investigación del cáncer infantil

El evento organizado por Kangooclub Rockandjumps, RETI-SEHOP, Fundación SEHOP y el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, con la colaboración de la Universitat de València, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Original Paella y ASPANION, tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la principal causa de muerte por enfermedad entre los menores de 0 a 14 años y poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía para complementar la financiación pública destinada a la investigación del cáncer infantil.

Las investigaciones y los avances médicos han permitido mejorar considerablemente las perspectivas de vida de los pacientes que aproximadamente representan 1.000 casos al año. Según los datos del Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP), la supervivencia global ha pasado de aproximadamente del 54 % en los años 80 al 84 % al que hemos llegado actualmente.

Esta evolución refleja los avances conseguidos gracias a la investigación biomédica, los ensayos clínicos y la especialización de los equipos médicos. No obstante, todavía existen tumores con pronósticos desfavorables y pacientes que sufren secuelas a largo plazo, por lo que resulta fundamental continuar desarrollando tratamientos más eficaces y personalizados.

Los fondos recaudados contribuirán a la labor del RETI-SEHOP, que analiza la incidencia y supervivencia del cáncer infantil en España para mejorar el conocimiento de la enfermedad y facilitar avances en la atención médica.

Original Paella participará con una paella gigante solidaria

Uno de los principales atractivos gastronómicos de la jornada será la paella gigante solidaria elaborada por los maestros paelleros de Original Paella, empresa valenciana especializada en la cultura de la paella, en la venta de productos relacionados con la elaboración de la paella, tales como paelleras, quemadores de gas o paelleros y accesorios, así como teambuilding concurso paellas.

A través de su división de paellasgiganteseventos.es ofrecerá a los asistentes la posibilidad de disfrutar de una original paella a precios populares en colaboración con las empresas Arrocerias Antonio Tomas que aportará el mejor arroz para la paella y Hecomed quien aportará los mejores ingredientes además de los helados para los más pequeños.

CONTACTO DE PRENSA

Javier Baixauli

originalpaella@originalpaella.com

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