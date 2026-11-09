Boris Rozas logra su segundo Best Book Award en Estados Unidos por su poemario bilingüe After Bambi

Boris Rozas - BORIS ROZAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 9 de noviembre de 2026.

El poeta y escritor vallisoletano Boris Rozas (Buenos Aires) ha obtenido el Best Book Award 2026 en la categoría de Urban Poetry por su poemario After Bambi, publicado en edición bilungüe por Valparaíso Ediciones. El reconocimiento fue dado a conocer durante el anuncio oficial de los ganadores y finalistas de la 23ª. edición de los Best Book Awards, uno de los programas internacionales de premios literarios de mayor proyección.

Con esta distinción, Boris Rozas suma su segundo galardón consecutivo en la categoría de Poesía Urbana, consolidando la presencia de su obra en el ámbito internacional.

After Bambi propone una exploración poética de la identidad, la memoria y la experiencia urbana contemporánea a través de una escritura que combina elementos autobiográficos, reflexión social y una mirada personal sobre la ciudad y sus transformaciones. El jurado ha reconocido la contribución de la obra al desarrollo de la poesía urbana contemporánea.

La concesión del premio supone además un nuevo impulso para la difusión internacional del libro, especialmente en el ámbito anglosajón, gracias a su edición bilingüe, ampliando su alcance entre lectores y circuitos especializados de ambos lados del Atlántico.

Sobre el autor

Boris Rozas es poeta, narrador, ensayista y gestor cultural, considerado ya una de las voces más singulares de la poesía española contemporánea. Su obra ha sido ampliamente reconocida en distintos premios nacionales e internacionales, y forma parte de una trayectoria literaria caracterizada por la experimentación formal y la atención a los temas sociales, culturales y urbanos contemporáneos.

Sobre el libro

"DESPUÉS DE BAMBI" / "AFTER BAMBI": Valparaíso Ediciones / Valparaíso USA

Fecha de lanzamiento: 8 de junio de 2026

Coordinadora: Nieves García Prados

Autor de la portada: Carlos Retortillo

Traducción: Molly Dunphy Moriel