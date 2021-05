La cadena Ohtels se asocia con Ges Spa y Belleza con el objetivo de profesionalizar los spas de sus hoteles

La cadena de hoteles Oh!tels, que cuenta con un total de 16 hoteles situados en Andalucía y la Costa Dorada, une sus fuerzas a Ges Spa y Belleza, empresa con más de 20 años de experiencia que gestiona spas a nivel nacional, con el objetivo de profesionalizar los balnearios de varios de sus hoteles y ofrecer a sus clientes una experiencia más amplia y completa, gracias a los más de 50 servicios que Ges Spa y Belleza ofrece en todos sus centros de spa

La empresa granadina Ges Spa y Belleza, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de centros de spa a nivel nacional, ha llegado a un acuerdo de colaboración con la cadena de hoteles Oh!tels, que dispone de un total de 16 hoteles situados en puntos estratégicos de la costa española, principalmente entre Andalucía y la Costa Dorada.



Dicha colaboración se ha cerrado en primera fase con 3 de sus hoteles, que son Oh!tels Les Oliveres ****, situado en Tarragona, Oh!tels Islantilla **** y Oh!tels Cabogata ****, situados en Huelva y Almería, respectivamente.



Con esta alianza, Oh!tels pretende profesionalizar aún más los balnearios de sus hoteles para ofrecer a sus clientes una experiencia más amplia y completa, gracias a los más de 50 servicios que Ges Spa y Belleza ofrece en todos sus centros de spa. Además, dichos servicios cumplen con todas las medidas sanitarias anti-covid, garantizando así la seguridad de los clientes.



Los servicios de spa y belleza ofertados se agrupan en:



• Circuitos spa.



• Fisioterapia



• Masajes (deportivos, descontracturantes, relajantes, Ayurveda, Orientales, etc.)



• Tratamientos faciales y corporales.



• Rituales.



• Servicios de estética (facial, manicura y pedicura, depilación, etc.)



• Tratamientos de electro estética (criolipólisis, HIFU, radiofrecuencia, presoterapia, etc.)



Con dicha colaboración, el grupo Ges Spa y Belleza amplía su presencia a nivel nacional, gestionando un total de 15 centros de spa, ubicados en Andalucía, Comunidad Valenciana y ahora también Cataluña, con la incorporación del Spa Les Oliveres (Tarragona). Respecto a la zona de Andalucía, a sus múltiples centros de Granada, Cádiz y Málaga se le suman Spa Islantilla (Huelva) y Spa Cabo de Gata (Almería), cubriendo así todas las provincias costeras de la comunidad.



Respecto a las fechas de apertura, Islantilla y Les Oliveres ya están funcionando con normalidad desde el pasado 21 de Mayo, mientras que Cabo de Gata abrirá sus puertas el próximo 3 de Junio.



A pesar de las dificultades que ha sufrido el sector turístico durante la pandemia, se esperan mejores resultados para este verano gracias al avance de las vacunaciones, por lo que ambas partes se muestran contentas con la alianza la cual piensan que resultará muy beneficiosa ya que mejorará la experiencia de los clientes y otorgará un valor añadido a la presencia de ambas marcas a nivel nacional.







Contacto

Nombre contacto: Juan José Sánchez Pérez

Descripción contacto: Juan José Sánchez Pérez

Teléfono de contacto: 607341501