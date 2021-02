CallApp lanza nuevas funcionalidades para proteger a los usuarios frente a las llamadas no deseadas

La aplicación es un identificador de llamadas capaz de detectar el 98% del spam telefónico. España es el quinto lugar del mundo más afectado por llamadas no deseadas

En el último año, marcado por la pandemia de la COVID-19 y el consiguiente confinamiento, el crecimiento de las llamadas no deseadas ha alcanzado un 18% a nivel global, debido al cambio de costumbres de los usuarios. España es el quinto país más afectado por este tipo de llamadas.



Sin embargo, actualmente, la tecnología permite contar con soluciones que eviten estas llamadas intrusivas, como la aplicación para Android CallApp, una app que funciona como identificador de llamadas y que puede detectar el 98% del spam.



CallApp es una aplicación líder en España y en el mundo, ya que protege de llamadas no deseadas y de estafas, evitando un spam telefónico que va en aumento desde hace varios años a nivel global. En EEUU, por ejemplo, desde el 1 de enero, la Federal Trade Commission (FTC) ha recibido más de 18.000 reportes fraudulentos relacionados con la COVID-19 y se calcula un fraude superior a los 13 millones de dólares.



La aplicación CallApp es muy sencilla de usar e instalar. Está disponible en Google Play de forma totalmente gratuita. Entre sus funciones destaca la identificación de llamadas anónimas, el bloqueo de llamadas de spam, la identificación de números ocultos mediante un sistema de búsqueda inteligente, entre otras.



CallApp, incluso, permite grabar las llamadas recibidas o realizadas desde el móvil. Grabar llamadas de terceros no es legal y solo puede llevarse a cabo si la persona que graba la llamada forma parte de la misma. Por eso, CallApp ha perfeccionado su función de grabación de llamadas, incorporando un test de grabación, que el usuario deberá realizar a la hora de descargar y configurar la app para que, de esta manera, se puedan grabar las conversaciones de forma segura y en alta calidad.



Las nuevas funciones de CallApp

CallApp ha actualizado su diseño y ha añadido nuevas funcionalidades. La función "Long Tap" es una de las más innovadoras, ya que permite a sus usuarios realizar, con un solo clic, todas las acciones relacionadas con un contacto. Desde enviar un SMS, un mensaje de Whatsapp, guardar el contacto, bloquear el número, hacer llamadas a este contacto de incógnito, escribir una nota o incluso configurar un tono específico para ese contacto; todo con un solo toque. La función "Long Tap" ahorra mucho tiempo y esfuerzo, haciendo que la experiencia de llamada sea más cómoda y eficiente.



La función "Post Call Card" ofrece sugerencias sobre acciones posteriores a la llamada, como enviar un mensaje SMS o Whatsapp, escribir una nota, guardar el contacto, bloquear el número e incluso configurar el contacto en modo incognito, también con un solo clic.



Por otro lado, con la nueva version de CallApp, los usuarios premium podrán ver qué personas visitan su perfil.



CallApp cuenta con un programa de referidos, a través del cual, invitando a 20 usuarios a que descarguen la aplicación, el usuario podrá convertirse en premium de manera gratuita.



