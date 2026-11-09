CENTINELA sigue luchando contra la sumisión química

Abel Lafuente y Scarlett Guadamuz con la tarjeta y la pulsera CENTINELA. - CENTINELA GUARDIAN S.L

(Información remitida por la empresa firmante)

pamplona-iruña, 9 de noviembre de 2026.

La tarjeta y la pulsera CENTINELA® forman parte del proyecto premiado con plata en Nueva York y finalista en Dubái.

La tarjeta y la pulsera CENTINELA®, desarrolladas dentro de un proyecto de origen navarro para apoyar la prevención de la sumisión química, forman parte del ecosistema de seguridad personal reconocido con un premio Silver en los Anthem Awards 2026 de Nueva York.

El reconocimiento distingue al CENTINELA® Personal Safety Ecosystem, presentado por AGLAYA GLOBAL LLC, en la categoría de innovación tecnológica. El proyecto también ha sido seleccionado como finalista de los Intersec Global Awards 2027, cuya ceremonia se celebrará en Dubái.

La tarjeta CENTINELA®, diseñada para llevarse en la cartera, y la pulsera CENTINELA® combinan pruebas para detectar sustancias en bebidas con acceso mediante código QR a información y recursos digitales de asistencia.

La tarjeta CENTINELA® ofrece un formato portátil que se suma a la pulsera CENTINELA®, con la que el proyecto comenzó a darse a conocer en Navarra. Ambas forman parte de una iniciativa que une herramientas físicas, sensibilización y recursos digitales frente a la sumisión química.

Otra de las grandes novedades incorporadas al ecosistema CENTINELA® es GEOURGENCY™, un sistema internacional de asistencia digital diseñado para identificar servicios de emergencia cercanos y facilitar el acceso a recursos de ayuda según la ubicación del usuario. A través de un código QR, permite acceder desde el teléfono, sin necesidad de descargar una aplicación.

El proyecto ha sido seleccionado como finalista de los Intersec Global Awards 2027 en la categoría Best Health & Safety Solution. La ceremonia se celebrará el 12 de enero en Dubái, donde se anunciarán los ganadores.

Impulsado por Abel Lafuente Elizalde y Scarlett Victoria Guadamuz Amador, CENTINELA® nació en Navarra y continúa desarrollándose internacionalmente a través de AGLAYA GLOBAL LLC, con el objetivo de impulsar la prevención, la sensibilización y el acceso a ayuda.

Premio Silver en los Anthem Awards

Finalistas de Intersec Dubái

Sala de prensa de AGLAYA GLOBAL LLC