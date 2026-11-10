Chef Bosquet protagoniza en Vallsur un gran concurso familiar de cocina saludable

Chef Bosquet - CHEF BOSQUET

· El popular cocinero y divulgador gastronómico será el maestro de ceremonias del concurso de cocina en el que diez familias tendrán que elaborar una receta original con ingredientes sorpresa

· Durante los días 13 y 14 de noviembre se podrá disfrutar de talleres, retos interactivos y experiencias gastronómicas diseñadas para fomentar una alimentación equilibrada de una forma divertida y participativa

(Información remitida por la empresa firmante)

El chef Roberto Bosquet, conocido como, será uno de los grandes protagonistas del eventoque tendrá lugar en Vallsur los días. Una iniciativa de, donde se podrá disfrutar de talleres, retos interactivos y experiencias gastronómicas diseñadas para fomentar una alimentación equilibrada de una forma divertida y participativa.

El cocinero, uno de los divulgadores gastronómicos más influyentes del país, se pondrá al frente del gran concurso familiar de cocina saludable que se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19 a 21 horas, en el que diez familias tendrán que demostrar su ingenio entre los fogones para preparar una receta original en un tiempo limitado.

El cocinero valenciano, creador de contenido, empresario y deportista, se ha consolidado como una de las voces más influyentes en la difusión de la cocina saludable y el movimiento real food en España. Con una comunidad de más de tres millones de seguidores en redes sociales, Roberto Bosquet ha revolucionado la manera de entender la alimentación saludable, demostrando que es posible disfrutar de recetas atractivas sin renunciar al sabor. Su trayectoria fue reconocida en 2018 con el premio The Best Foodie, y posteriormente reforzó su formación culinaria en Le Cordon Bleu Madrid. Además, es autor de varios éxitos editoriales como ‘Fast Food Saludable’, ‘El placer de comer sin remordimientos’, ‘Express’ o ‘Todos a la mesa’.

Diez familias competirán en el reto culinario con Chef Bosquet

Diez familias seleccionadas previamente recibirán una cesta sorpresa de ingredientes y tendrán 45 minutos para diseñar y elaborar una receta original, saludable y creativa. Sin recetas preestablecidas, los participantes deberán demostrar su capacidad para trabajar en equipo, aprovechar los ingredientes disponibles y presentar una propuesta capaz de conquistar al jurado.

Además de presentar el reto, Chef Bosquet acompañará a las familias durante el concurso, compartirá consejos prácticos sobre alimentación saludable y mostrará cómo incorporar hábitos saludables en el día a día sin renunciar al disfrute de la cocina.

La familia ganadora recibirá una cesta de productos Olibher valorada en 120 euros y una Tarjeta Regalo Carrefour de 100 euros, mientras que todos los participantes obtendrán un obsequio conmemorativo por formar parte de la experiencia.

Talleres infantiles para descubrir la cocina de forma divertida

Además, los más pequeños también serán protagonistas gracias a los talleres "Pequeños Foodies", donde podrán acercarse a la cocina de forma educativa, práctica y divertida. A través de recetas sencillas y dinámicas participativas, los niños descubrirán nuevos ingredientes y aprenderán propuestas saludables que podrán reproducir posteriormente en casa junto a sus familias. Los talleres se celebrarán en dos sesiones: el viernes 13 de noviembre, de 18 a 20 horas; y el sábado 14 de noviembre, de 11 a 13 horas, y cada sesión contará con 30 plazas disponibles.

Como complemento a la programación, del 13 al 20 de noviembre, Vallsur acogerá el reto interactivo "¿Y tú qué comes?", una actividad abierta a todos los visitantes para poner a prueba sus conocimientos sobre alimentación saludable, descubrir curiosidades nutricionales y comparar hábitos de consumo de forma divertida.

La cita de Vallsur pondrá el broche final a una iniciativa que ha recorrido los doce centros comerciales de Castellana Properties, acercando hábitos saludables a miles de familias en toda España. Tras esta última parada, los representantes de cada centro participarán en una gran votación final a nivel nacional en la que el público elegirá la propuesta ganadora de esta edición de ‘Una Aventura con Sabrosura’.

Una Aventura con Sabrosura - Chef Bosquet en Vallsur

· Talleres Pequeños Foodies

- Viernes 13 de noviembre: De 18 a 20 horas.

- Sábado 14 de noviembre: De 11 a 13 horas.

Cada turno contará con 30 plazas disponibles.

· El gran concurso familiar con Chef Bosquet

- Sábado 14 de noviembre: de 19 a 21 horas

Para más información: https://vallsur.com/noticias/una-aventura-con-sabrosura-llega-a-vallsur-con-chef-bosquet/

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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