Colegio Logos en el Top 10 de los mejores colegios de España

El Colegio Logos (Las Rozas, Madrid), que cuenta con dos Campus: Logos Nursery, para Educación Infantil desde los 4 meses; y Logos International, para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Bachillerato Internacional, se encuentra en el Top 10 de los mejores colegios de España. Ocupa el puesto número 4 de Madrid, el puesto número 4 España y el número 1 de la zona noroeste de Madrid, según el ranking de "Los 100 mejores colegios" de El Mundo.es (por puntuación)

El ranking es un referente en el sector educativo además de una guía para las familias con hijos en edad escolar que buscan el centro idóneo.



En esta 21ª edición del especial 100 colegios, el periódico El Mundo recoge una selección de 160 centros de enseñanza repartidos en 3 categorías, fruto de un minucioso análisis de cerca de un millar de centros de acuerdo a 27 criterios, enmarcados en tres grupos: Grupo A, con criterios referentes al modelo de enseñanza; Grupo B, con criterios referentes a la oferta educativa y Grupo C con criterios sobre medios materiales.



Los pilares del Colegio Logos (Las Rozas, Madrid) encajan a la perfección con los aspectos que se valoran a la hora de escoger a los mejores colegios de España: Formación en valores, innovación, idiomas y espíritu deportivo. Pilares que favorecen no sólo unos resultados académicos buenos y estables, sino un desarrollo humano extraordinario, amparado en la importancia concedida al desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno.



El principal objetivo de la enseñanza no es hacer de los alumnos mentes brillantes, sino formar estudiantes preparados para la vida en todas sus vertientes. Esa es la filosofía de Logos, un espacio educativo único.



Departamento de orientación

El Colegio Logos cuenta con un departamento multidisciplinar de orientación. Sus funciones más importantes son el diagnóstico de dificultades y plan de intervención, con:



- programas de refuerzo*, basados en adaptaciones metodológicas y curriculares, programas pedagógicos de refuerzo y recuperación de aprendizajes básicos para estudiantes con necesidades educativas especiales.



- programa de altas capacidades intelectuales*, mediante proyectos personalizados de ampliación curricular, flexibilización y enriquecimiento educativo y extracurricular, diseñados por los profesionales del colegio, en colaboración con la Consejería de Educación de la CAM.



*(cualquiera de estos programas es dentro del horario y de las tarifas del Colegio)



El Colegio, en todas sus etapas, mantiene un número reducido de estudiantes en sus aulas y por ello, prestan especial atención de forma personalizada al crecimiento y evolución de cada alumno.



Bachillerato Internacional

Logos International School cuenta con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), que ofrece una titulación internacional, aumentando las oportunidades académicas de los alumnos.



Educación deportiva

Las prácticas deportivas ayudan al desarrollo físico y mental y potencian el trabajo en equipo. Y además fomentan valores como el respeto, el compañerismo y el esfuerzo, que se refuerzan en todas las áreas del Colegio.



El colegio cuenta con más de 40.000 m2 de instalaciones deportivas para practicar una amplia gama de disciplinas: tenis, pádel, natación, fútbol, baloncesto, esgrima, judo, gimnasia rítmica o ballet, entre otras.



Todo esto hace del Colegio Logos, con dos Campus: Logos Nursery, con un programa propio de inmersión lingüística en inglés y Logos International, con un programa propio de bilingüismo, uno de los 10 mejores colegios de España, un espacio educativo con clases equipadas digitalmente, laboratorios, espacio de coworking, aula de robótica, y unas instalaciones innovadoras y únicas.







Contacto

Nombre contacto: Logos International School

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 91 630 34 94