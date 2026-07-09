El Colegio Virgen de Europa sitúa a sus alumnos entre los mejores del Bachillerato Internacional del mundo y consolida excelentes resultados en la PAU - Virgen de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

El Colegio Virgen de Europa sitúa a sus alumnos entre los mejores del Bachillerato Internacional del mundo y consolida excelentes resultados en la PAU

Madrid, 9 de julio de 2026.- El Colegio Virgen de Europa vuelve a situarse entre los centros educativos de referencia de la Comunidad de Madrid tras obtener unos resultados académicos excepcionales durante el curso 25-25. A los excelentes resultados obtenidos en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se suman los del Programa Diploma del Bachillerato Internacional (IB), que confirman la fortaleza de un proyecto educativo basado en la excelencia académica, la innovación pedagógica y el desarrollo integral del alumnado.

En la convocatoria de mayo de 2026 del Programa Diploma del Bachillerato Internacional, los alumnos del Colegio Virgen de Europa han obtenido una nota media de 33,88 puntos sobre 45, frente a la media mundial de 30,9 puntos, equivalente a una media de 8,35 sobre 10. Asimismo, la nota media por asignatura ha sido de 5,35, por encima del 4,9 de la media internacional. Estos resultados sitúan al Colegio Virgen de Europa por encima de la media de los colegios IB del mundo en todas las asignaturas. La máxima calificación alcanzada ha sido de 43 puntos sobre 45, lo que equivale a un 13,833.

Además, el 100% de los alumnos del Programa Diploma Bilingüe han aprobado siendo la media mundial de aprobados del 82,6€. Este es un resultado especialmente significativo al tratarse de un itinerario en el que los estudiantes realizan los exámenes finales y presentan las evaluaciones internas en lengua inglesa, tanto en materias científicas como de humanidades.

A estas sobresalientes calificaciones se suman los obtenidos por el alumnado en la PAU, donde el Colegio Virgen de Europa ha logrado un 100% de aprobados, una nota media de 7,84 y una calificación máxima de 9,58 sobre 10, equivalente a 13,32 sobre 14, situándose un año más entre los centros con mejores resultados de la Comunidad de Madrid.

Excelencia desde Primaria hasta la Universidad

Los datos reflejan una trayectoria educativa consistente. Mientras los alumnos de Bachillerato culminan su formación con unos resultados sobresalientes en IB la PAU, las evaluaciones externas realizadas en Primaria muestran que esa excelencia comienza mucho antes.

En la evaluación internacional GET, realizada a los alumnos de 6.º de Primaria, el Colegio Virgen de Europa volvió a situarse muy por encima de la media de referencia. Los estudiantes obtuvieron +41 puntos en Matemáticas, +33 en Ciencias y un 80% de excelencia en comprensión lectora. Además, 84% de los alumnos han demostrado una gran capacidad de razonamiento matemático.

En la evaluación de la lectura y muy especialmente en la comprensión lectora en este centro 8 de cada 10 alumnos dominan esta competencia tanto en la recuperación como en la reflexión y en la interpretación de los contenidos.

A estos datos se suma el informe PISA para Centros Educativos, realizado entre alumnos de 15 años siguiendo la metodología de la OCDE. El Colegio Virgen de Europa obtuvo 519 puntos en Matemáticas, frente a los 473 de España y 472 de la OCDE; 512 puntos en Lectura, frente a 476 y 474, respectivamente; y 516 puntos en Ciencias, frente a los 485 puntos tanto de España como de la OCDE.

Un modelo educativo que combina exigencia, innovación y bienestar

Con más de 65 años de trayectoria, el Colegio Virgen de Europa desarrolla un modelo pedagógico basado en la personalización del aprendizaje, el pensamiento crítico, la autonomía del alumno y las metodologías activas, dentro de la filosofía del Bachillerato Internacional (IB).

La combinación de innovación, exigencia académica y acompañamiento personalizado permite que los alumnos desarrollen no solo conocimientos, sino también competencias para afrontar con éxito los retos académicos y personales del futuro.

La evaluación internacional GET incorpora indicadores específicos sobre motivación, satisfacción y bienestar emocional. En ellos, el Colegio Virgen de Europa alcanza niveles cercanos al 100%, reflejando que la inmensa mayoría de los alumnos acude al colegio con alegría, energía y motivación, además de sentirse feliz y satisfecho con su experiencia educativa.

En la misma línea, el informe PISA para Centros Educativos destaca que un clima escolar positivo, las buenas relaciones entre profesores y alumnos y un entorno de aprendizaje estructurado están estrechamente relacionados con un mejor rendimiento académico, una mayor sensación de pertenencia al centro y un mayor bienestar emocional.

Estos resultados refuerzan una de las señas de identidad del Colegio Virgen de Europa: un entorno educativo basado en la confianza, la motivación, el acompañamiento personalizado y el desarrollo integral favorece tanto el aprendizaje como el crecimiento personal.

La coincidencia de tres evaluaciones independientes —la PAU, GET y PISA para Centros Educativos— ofrece una fotografía muy completa del proyecto educativo del Colegio Virgen de Europa. Los excelentes resultados académicos, unidos a unos elevados indicadores de bienestar, motivación y desarrollo competencial, consolidan al centro como uno de los referentes educativos de nuestro país y evidencian que es posible formar alumnos excelentes, comprometidos y felices.

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Emisor: Colegio Virgen de Europa