Concluye con éxito la recuperación de espacios artísticos tras la DANA

Taller de artistas en Paiporta.

Valencia, 19 de diciembre de 2025.

Hasta once espacios de producción artística y cultural están en marcha al cierre del proyecto de rehabilitación y construcción, coordinado por la asociación estatal de asociaciones de artistas Unión de Artistas Contemporáneos (Unión AC), con el apoyo del Ministerio de Cultura y en colaboración con la Asociación del Territorio de Artistas Visuales de València, Alacant y Castelló (AVVAC).

Un total de seis espacios de producción artística y residencias en la zona DANA y cinco más en el área metropolitana de València estarán en funcionamiento al cierre del proyecto, en una labor que ha buscado la recuperación de espacios afectados y la activación del circuito profesional. Los proyectos surgieron del trabajo conjunto entre iniciativas individuales y colectivas, algunas ya existentes y otras creadas tras los efectos de la DANA.

El proyecto ha sido financiado gracias al programa Dana, Plan de Reconstrucción de la Cultura Valenciana del Ministerio de Cultura de España. Se trata de un conjunto de medidas cuyo objetivo es la rehabilitación y el acompañamiento en la recuperación de las infraestructuras culturales de los territorios afectados por la catástrofe del pasado 29 de octubre de 2024.

Mediante residencias, talleres, actividades expositivas y formativas, y espacios de coworking creativo, se prevé que durante los próximos cinco años los centros acojan a más de 200 artistas. En concreto, los espacios implicados en la actividad son: Espai Aljub de Riba-roja de Túria, Espai d’Art de Paiporta, Espai Brote de Patraix, La Mina y Espai Local en el barrio del Carme de la ciudad de València, Espai Multimèdia de l’Horta Sud en Paiporta, Escola de Pintors en Algemesí, Estudi Amèrica en Torrent, el espacio Fantastik Lab en L’Olivereta, el espacio Plan B en Albalat de la Ribera y el espacio Pols en Nou Moles. Para favorecer la promoción cultural y el trabajo colectivo a largo plazo, también se articulará una red de espacios.

El proyecto ha sido especialmente complejo, ya que la DANA destruyó tanto espacios públicos como privados en la zona afectada. Aun así, gracias a una dinámica de escucha activa a las artistas y a la identificación de sus necesidades, fue posible llevar a cabo la iniciativa, destacando el papel fundamental de las asociaciones profesionales como agentes clave para cuidar el territorio y defender los derechos de las y los profesionales del arte. Los espacios estarán conectados en red para impulsar el desarrollo del sector artístico valenciano.