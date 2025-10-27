El Congreso deja vía libre a los bloqueos de La Liga: Internet en España, en riesgo según RootedCON

(Información remitida por la empresa firmante)

RootedCON lamenta que la propuesta no haya prosperado y advierte del impacto negativo que los bloqueos arbitrarios tienen sobre servicios legítimos y el libre acceso a Internet.

La organización insta a reforzar los mecanismos de tutela judicial y rechaza las prácticas de bloqueo sin control democrático promovidas por entidades privadas.

Madrid, 27 de octubre de 2025.

Este pasado miércoles, en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, ha tenido lugar el debate y votación de una Proposición No de Ley (PNL) relativa a los bloqueos dinámicos de direcciones IPs en el marco de la lucha contra el fraude audiovisual. Como resultado de dicha votación, la PNL en cuestión no ha sido aprobada, defraudando a los ciudadanos que ven impotentes cómo sus comercios, servicios y páginas webs legitimas e inocentes, así como su libre acceso a Internet queda dañado por las acciones de LaLiga. RootedCON recibe con preocupación el respaldo que significa dicha votación, pero, a su vez, observa con esperanza la evolución de su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; esperamos que hagan lo correcto.

Bloqueos dinámicos, brutales y con errores manifiestos

Contrario a lo que ha querido trasladar LaLiga en la PNL, los bloqueos de direcciones IPs ejecutados por los diferentes Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) en colaboración con LaLiga son incontrolados, afectan a terceros inocentes que comparten, sin siquiera saberlo, las direcciones IP con los presuntos servicios ilícitos. Además, cabe resaltar que siempre son efectuados sin respeto a la afectación de terceros, en una interpretación torticera de la resolución judicial habilitante, afectando directamente a Cloudflare y a sus clientes.

RootedCON quiere recordar que dichas actuaciones fueron supuestamente respaldadas por la sentencia judicial dictada el 18 de diciembre de 2024 emitida por el Juzgado de lo Mercantil 6 de Barcelona, que apelamos rogando su suspensión y finalmente ratificada en marzo de 2024 con el rechazo de nuestro recurso.

La urgente necesidad de tutela de los Derechos Fundamentales

RootedCON quiere reconocer como una aportación positiva al debate público la necesidad planteada en la PNL de garantizar la tutela y el respeto absoluto de los Derechos Fundamentales garantizados tanto por la Constitución Española como por la Carta de Derechos Fundamentales Europea. Desde hace meses, LaLiga ha ido presionando a un ecosistema de empresas tecnológicas a las que ha exigido accesos a sus mecanismos de bloqueo sin tutela judicial directa alguna.

Dado que desde RootedCON percibimos una falta de interés por parte de las instituciones en la garantía de los Derechos Fundamentales, hemos creído esencial publicar un modelo de demanda de tutela de derechos fundamentales, facilitando a los afectados el siguiente documento: https://rootedcon.com/modelo-demanda-tutela-ddff-v0/

Cloudflare, el afectado, sí colabora con las sentencias judiciales

Pese a lo que reitera constantemente LaLiga, distintos contactos en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado confirman que Cloudflare sí atiende a los mandamientos judiciales. Cualquiera (incluidos periodistas) que desee confirmar este punto puede hacerlo… si desea confirmarlo, claro.

Lo que Cloudflare no hace es bloquear arbitrariamente por mandato de una empresa privada como LaLiga y menos todavía dar un acceso prioritario a sus recursos internos para que otra empresa privada haga y deshaga a su voluntad.

Hacia una mayor colaboración contra el fraude de derecho y los abusos sobre los Derechos Fundamentales de los ciudadanos

RootedCON se reafirma en su lucha contra los abusos en materia de Derechos Fundamentales, una lacra que causa perjuicios de entre 60.000-700.000 millones de euros (nosotros también realizamos estimaciones) en pérdidas anuales a empresas de todo tipo que ven bloqueados sus servicios en Internet sin control democrático. Este será, precisamente, el tema con el que se inaugurará su próximo congreso de ciberseguridad en Málaga, el 21 de noviembre.

NOTA AL EDITOR

Sobre RootedCON:

RootedCON es la principal comunidad de profesionales españoles que trabaja para preservar la ciberseguridad de las personas, las empresas, las instituciones y todo tipo de organizaciones en España.

Esta conferencia de seguridad informática se celebra con el propósito de promover el intercambio de conocimientos entre los miembros de la comunidad de la ciberseguridad bajo una premisa de neutralidad.

Hoy en día, RootedCON consigue reunir a más de 6.000 expertos en la materia en cada edición. Todo ello, con charlas impartidas por ponentes de reconocido talento nacional e internacional, que aprovechan este evento para presentar públicamente sus últimos trabajos, avances y últimas investigaciones en la materia.

Para más información:

