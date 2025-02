Los consejos de AirHelp para viajar a esquiar en el extranjero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de febrero de 2025.- Revisar las políticas de cada aerolínea, llegar con tiempo para facturar los equipos o buscar otras formas para enviarlo son algunas de las acciones que simplificarán la gestión para transportar este equipaje tan voluminoso. La temporada pasada, la afluencia en pistas españolas descendió considerablemente. Por lo que se entiende que cada vez es más habitual coger un avión y viajar al extranjero para disfrutar de las vacaciones de invierno

Los viajes en temporada de invierno cada vez adquieren mayor fuerza y, en este sentido, febrero y marzo son dos de los meses de mayor actividad, ya que, si lo que se busca es practicar deportes de nieve, la calidad de la nieve es óptima.



Aunque muchos españoles optan por las estaciones nacionales -especialmente Pirineos y Sierra Nevada-, ATUDEM, la Asociación de Estaciones de Esquí y Montaña de España, informó que las pistas españolas habían sufrido un descenso de visitantes en la última temporada (23/24). Esto hace pensar que, finalmente, los fanáticos de la montaña y los deportes de invierno hayan decidido coger un vuelo y viajar al extranjero para disfrutar de la nieve. Los Alpes franceses, suizos e italianos son destinos populares debido a su cercanía, la calidad y variedad de sus pistas; aunque Austria también destaca en el mapa para los esquiadores que buscan experiencias internacionales.



Sea como sea, AirHelp, la compañía tecnológica defensora de los derechos de los pasajeros, informa a los amantes de los deportes de invierno sobre la puntualidad a los aeropuertos más cercanos de sus destinos y los desafíos que puede suponer el transporte de sus equipos cuando viajan en avión, desde las distintas políticas que adoptan las aerolíneas hasta la pérdida o rotura del equipo durante el trayecto.



Destinos fuera de España para esquiar: ¿cómo es volar hasta aquí?

Para los esquiadores que viajan desde España a destinos internacionales, la puntualidad de los vuelos es un factor clave para aprovechar al máximo su tiempo en la nieve. Con aeropuertos estratégicamente ubicados cerca de las principales estaciones de esquí, llegar a destinos como los Alpes franceses o los Dolomitas italianos puede ser rápido y eficiente, siempre que los horarios se cumplan sin contratiempos. Pero, ¿qué tan fiables son las conexiones aéreas a estos puntos clave?



• Aeropuerto de Ginebra (GVA, Suiza) – Perfecto para llegar a estaciones de esquí de los Alpes franceses como Chamonix, Megève, Les Arcs, La Plagne y Val d’Isère, o para hacer conexión con destinos de los Alpes suizos como Zermatt, Verbier, Crans-Montana y Saas-Fee. Según los datos facilitados por AirHelp de los vuelos que se produjeron la temporada pasada -diciembre de 2023 a marzo de 2024-, el aeropuerto de Ginebra cumple con el horario programado en el 81,2% de sus vuelos.



• Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry (LYS) – Ideal para las estaciones francesas de Les Deux Alpes, Alpe d’Huez, y también para estaciones en la región de los Alpes del Norte. La puntualidad de los vuelos con destino a este aeropuerto es de un 87,8% de media en la temporada de esquí.



• Aeropuerto de Turín (TRN) – Este aeropuerto será la opción escogida para los turistas que se decanten por estaciones de los Alpes italianos como Sestriere, Bardonecchia, Cervinia y Courmayeur. Sus datos, en este caso, son los mejores de las opciones analizadas por AirHelp: un 90,7% de cumplimiento.



• Aeropuerto de Milán-Malpensa (MXP) y Aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio (BGY) – Para acceder a los Dolomitas o estaciones cercanas de los Alpes italianos como Bormio y Livigno, estos aeropuertos son los idóneos. La puntualidad de los viajes a estos aeródromos del norte de Italia es del 84,8% y 81,5%, respectivamente.



• Aeropuerto de Zúrich (ZRH) – Perfecto para visitar los Alpes suizos y estaciones como Davos, St. Moritz y Engelberg. Este aeropuerto concentra un 79,1% de sus vuelos programados en hora.



• Aeropuerto de Basilea (BSL) – Para acceder a estaciones del oeste de Suiza, este aeropuerto recibe los vuelos con origen desde España de forma puntual en el 87,2% de los casos.



• Aeropuerto de Salzburgo (SZG) – En el caso de los Alpes austriacos, este aeropuerto es muy útil para estaciones como Zell am See, Saalbach y Kaprun. Aunque es poco frecuentado por los turistas españoles, solo cumple con los horarios en el 66,7% de los vuelos.



Consejos clave y derechos de los pasajeros

Viajar con equipos de esquí puede parecer un desafío, pero con la información adecuada, es posible evitar imprevistos y disfrutar de un trayecto sin sobresaltos. Desde conocer las normativas de cada aerolínea hasta saber qué hacer en caso de retrasos o daños en el material, estar bien preparado, marca la diferencia.



• Políticas de la aerolínea: antes de viajar, es esencial revisar las políticas específicas de la aerolínea sobre el transporte de equipos deportivos. Cada aerolínea tiene reglas distintas sobre este tipo de equipajes voluminosos permitidos, restricciones de tamaño y peso, así como las tarifas asociadas.



• Llegar con antelación al aeropuerto: hacerlo permitirá tener tiempo suficiente para facturar y realizar cualquier trámite adicional que pueda requerir la aerolínea, asegurando que el equipaje se carga a tiempo para el vuelo.



• Declaración del equipo al Check-in: es conveniente informar de forma precisa a la aerolínea a la hora de realizar la facturación. El tipo de equipaje, las dimensiones o si hay algún requisito especial de manejo del mismo son datos que pueden guiar a la aerolínea y evitar posibles desperfectos.



• Empaquetar de forma segura: acciones como embalarlos con materiales protectores o separar piezas del equipo fácilmente desmontables pueden contribuir al transporte seguro.



• Contratar un seguro de equipajes: tener un seguro de viaje que cubra pérdidas, daños o robos de cualquier tipo de equipaje puede proporcionar tranquilidad y protección.



Siguiendo estas pautas, los viajeros pueden minimizar posibles inconvenientes a la hora de transportar su equipo deportivo. Además, los pasajeros que vuelan con su propio equipo es porque ya tienen contratado un paquete de actividades, por lo que un problema con el equipo implica no poder realizarlas y perder el dinero en el que está valorado su forfait. Por ello, AirHelp comparte toda la información para abordar la situación en caso de que todas estas precauciones sean en vano y se produzca alguna complicación en el transporte.



1. Revisar el equipaje a la llegada: si hay algún signo de daño, se debe informar inmediatamente al personal de la aerolínea -preferiblemente con imágenes-. Del mismo modo, si se pierde el equipaje, es importante comenzar los trámites en el momento de llegada a destino.



2. Conservar toda la documentación: siempre, a la hora de hacer una reclamación, es importante guardar todos los informes, referencias, documentos y registros de comunicación que se hayan producido entre el pasajero y la aerolínea respecto a la incidencia.



3. Información acerca de indemnizaciones: algunas políticas de aerolíneas o si el pasajero contrató un seguro de equipajes, la pérdida o daño de material deportivo puede conllevar una indemnización económica.



Emisor: AirHelp

Contacto

Nombre contacto: Alejandro Ayala

Descripción contacto: AirHelp

Teléfono de contacto: 91 302 28 60