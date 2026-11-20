Feria de la Ortoprotésica (FEDOP) - FERIA DE LA ORTOPROTÉSICA (FEDOP)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2026.

Madrid, 20 de noviembre de 2026.- El próximo 25 de noviembre, a las 13:30 horas, tendrá lugar el acto oficial de inauguración de la X edición de Orto Medical Care, la feria de referencia en el sur de Europa del sector de la ortopedia, que se celebrará en IFEMA MADRID.

El acto contará con la asistencia de Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Miguel Garrido, presidente de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE).

La inauguración institucional dará comienzo a una nueva edición de este encuentro organizado por la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP), que reúne a empresas, profesionales sanitarios y especialistas del sector para dar a conocer las últimas innovaciones, avances tecnológicos y soluciones en el ámbito de la ortopedia y la mejora de la calidad de vida de las personas, como exoesqueletos, sensores, sistemas de análisis del movimiento, materiales de última generación o los dispositivos más sofisticados para la movilidad y la rehabilitación.

El Congreso Científico, además, abordará a lo largo de tres días los principales avances en tratamientos ortoprotésicos y la aplicación de las nuevas tecnologías a los mismos, como la ortopedia conectada y la inteligencia artificial incorporada a prótesis y movilidad asistida. Programa completo: https://ortomedicalcare.com/congreso/

Acto: Inauguración oficial de la X Edición de la feria internacional de la ortopedia ORTO MEDICAL CARE 2026

Fecha: Miércoles, 25 de noviembre de 2026

Hora: 13:30 horas

Lugar: Recinto Ferial IFEMA – Pabellón 12 - Avenida del Partenón, 5 – 28042 Madrid

Se ruega confirmación de asistencia con el fin de gestionar y facilitar los correspondientes códigos de acreditación de prensa para acceder al pabellón:

comunicacion@fedop.org

Tel. 91 571 66 40 – 673 79 37 90

Más información: www.ortomedicalcare.com