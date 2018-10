COMUNICADO: Curso Genius frente al abandono escolar

Publicado 16/10/2018 18:13:08 CET

La tasa de fracaso escolar en España no hace sino aumentar cada año y seguirá haciéndolo si se sigue aplicando el mismo método de estudio que se ha usado hasta ahora

Otro año más España se posiciona como el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, siendo más del 18,3% de jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 24 años los que han abandonado sus estudios en educación secundaria.

Con la introducción del plan Bolonia en los últimos años han cambiado los planes de estudio, se ha acortado la duración de los grados y las universidades han empezado a evaluar a los alumnos no solo a través de exámenes tipo test sino a través de trabajos prácticos que les motiven a interactuar con su futura profesión pero, no obstante esto, los datos apuntan a que estas intervenciones no son suficientes para que los jóvenes no abandonen sus estudios.

Continuando con este modelo lo primero que muere en las aulas es la diversidad. Se está obviando el hecho de que cada estudiante es diferente encorsetándolos a todos dentro de la misma medida y pretendiendo que encajen con una forma de aprendizaje universal y única. La verdadera causa del abandono escolar no se encuentra en la falta de interés o la indecisión de los alumnos por aquello que quieren hacer, se trata de la falta de un método de aprendizaje adaptado a sus necesidades y características que les permita no solo estudiar sino también aprender. Bajo el objetivo de enseñar a las personas un método de estudio personalizado es como nace Curso Genius.

Curso Genius nació en Italia y a día de hoy se ha expandido a un total de cinco países con 46 sedes operativas. Comenzó como un sencillo curso de técnicas de memoria y lectura rápida, impartiendo herramientas que mejoraban los resultados y el desempeño de cualquier alumno y, no obstante su éxito, sus fundadores se dieron cuenta de que faltaba un contexto que englobara todas las áreas del aprendizaje dentro de un método.

Siempre centrados en optimizar el rendimiento en el campo del aprendizaje, fueron evolucionando hasta desarrollar un método que no solo imparte técnicas de concentración, memoria y lectura rápida, sino que además soluciona los problemas más difundidos del aprendizaje. El método del Curso Genius se adapta a las necesidades de cada persona porque atiende a sus características personales y en base a eso diseña una aplicación a medida del método.

Son miles las personas que gracias a la aplicación de este método han conseguido mejorar sus resultados, aumentar sus notas, mejorar su seguridad personal y emprender nuevos proyectos sin volver a considerar la opción de abandonar sus objetivos, de hecho muchos de ellos han decidido publicar estos resultados en una página de Facebook denominada Método de estudio Curso Genius. Son más de 2.000 los testimonios que aparecen en las páginas de FaceBook de los varios países donde se imparte el curso, donde todas las publicaciones están avaladas por una Organización de Consumidores que comprueba la veracidad y validez de cada uno de estos testimonios. Los testimonios de los cursos impartidos en España se pueden leer en el siguiente enlace https://www.facebook.com/search/top/?q=método%20de%20estudio%20-%20curso%20genius

Para un estudiante la consecución de resultados significativos es fundamental para alimentar su motivación, por ello el método de estudio de Curso Genius incide en las áreas que generan mayores dificultades en el aprendizaje como son la motivación a la hora de estudiar, la ansiedad, el estrés ante una ponencia en público o un examen, las distracciones en la lectura, la gestión del tiempo y el recuerdo a largo plazo de la información. Dominar estas áreas a través de una práctica personalizada es indispensable para optimizar el aprendizaje y llegar con éxito al final de la trayectoria académica.

Un servicio como el recién mencionado se está convirtiendo en imprescindible si se piensa en una tasa de abandono escolar que no solo está presente entre jóvenes y adolescentes, sino que el problema persiste hasta edades más avanzadas. Según otra estadística europea de Eurostat del 2017, en España, solo el 41,2% de las personas entre 30 y 34 años habían completado los estudios superiores, un porcentaje que es todavía inferior a al objetivo de llegar al 2020 con un 44%.

Estos datos permiten apreciar que, a menos que el sistema de estudio corrija su método, comenzando a apreciar las especificidades de los estudiantes y creando un método personalizado, no se puede poner en la mira un descenso de estas estadísticas en el futuro.

