DEKRA España presenta su Informe de Seguridad Vial 2022 centrado en la movilidad de los jóvenes

Madrid, 23 de noviembre

DEKRA presentó ayer en Madrid el Informe de Seguridad Vial 2022 centrado en la movilidad de los jóvenes. Importantes representantes de asociaciones y organismos en seguridad vial participaron en la jornada

Este año el informe de seguridad vial de DEKRA se centró en el grupo de edad de entre 14 y 24 años. Los jóvenes suponen un grupo de alto riesgo en el tráfico rodado. El elevado índice de siniestralidad juvenil en relación con el porcentaje de personas jóvenes sobre la población general se debe sobre todo a la falta de experiencia, la mayor propensión al riesgo y a la inmadurez para detectar a tiempo situaciones potencialmente peligrosas.



El evento presentación de DEKRA tuvo un formato de mesa redonda con participantes de primer nivel con Mª José Aparicio de la DGT, José Manuel Prieto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Guillermo Magaz de AECA-ITV, Gerardo del Rey de la Policía Municipal de Madrid y Maite Pérez del Área Metropolitana de Barcelona.



El informe de seguridad vial 2022 de DEKRA "Movilidad de los jóvenes" en español está disponible para su descarga aquí.



Mayor riesgo para los hombres jóvenes

En el mundo 175.000 personas de entre 14 y 24 años mueren en accidentes de tráfico en todo el mundo, representando el 15% del total de muertes en carretera en 2019. De entre todos ellos, un 80% eran hombres.



Aunque el número de usuarios de la carretera de entre 14 y 24 años que mueren o resultan gravemente heridos en accidentes se ha reducido considerablemente en los últimos diez años, las cifras para este grupo siguen siendo muy superiores a la media de otros grupos de edad. No respetar las distancias, circular a una velocidad inadecuada, el consumo de drogas y el elevado uso del móvil mientras conducen son los elementos involucrados en la mayoría de los accidentes.



La importancia de contar con una correcta formación teórico-práctica para garantizar la seguridad vial

Según afirma Gerardo del Rey, Comisario de seguridad vial en la Policía Municipal de Madrid "los jóvenes son el grupo de edad que más riesgo corre. Es vital la educación vial desde edades muy tempranas para contar con jóvenes conductores concienciados. La experiencia y las buenas actitudes son indispensables".



Como medida adicional a la obtención del carnet de conducir, el informe resalta la importancia de implantar la conducción acompañada, es decir, de contar con copilotos expertos que les acompañen durante un periodo de tiempo para garantizar una conducción más segura. En palabras de Maria Jose Aparicio, Subdirectora General de Formación y Educación Vial de la DGT, "estamos planteando implementar la conducción acompañada en España como ya han hecho otros países europeos como Alemania y Francia. Esto ayudaría a que los nuevos conductores sean más experimentados y circulen con más seguridad en carretera".



El rápido desarrollo e implantación de la nueva movilidad

Disponer de un vehículo propio ya no es importante para los jóvenes. La conectividad y flexibilidad cuentan más que la potencia del motor y la velocidad máxima. El uso creciente entre los jóvenes de los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y sus derivados, hace necesaria la implantación de una estrategia integral que involucre a todos los organismos e instituciones en seguridad vial. En palabras de Maite Pérez, Jefa de Servicio de Planificación de la Movilidad Sostenible en Área Metropolitana de Barcelona "la micro movilidad es un tipo de movilidad sostenible que ya se ha instaurado fuertemente en las ciudades. El fuerte apoyo de entidades y la buena aceptación del público, sobre todo de gente joven, ha hecho que la implantación haya ocurrido de manera muy rápida. Debemos estar coordinados para afrontar con éxito los nuevos retos en seguridad vial que esta movilidad presenta en las ciudades".



El uso de la tecnología para minimizar los potenciales de riesgo

El elevado riesgo de accidentes se puede reducir con la ayuda de la tecnología. Especialmente reseñable, es el buen estado y funcionamiento de los frenos, neumáticos, ESP, los muelles y amortiguadores.



La revisión periódica de los vehículos es un elemento fundamental. Según afirma Guillermo Magaz, "la ITV es importante no sólo para garantizar la seguridad del vehículo sino también para garantizar la seguridad de los demás conductores".



Sin embargo, en España hay unos altos porcentajes de absentismo y es que cerca de 10 millones de vehículos no van a la ITV. Según Guillermo Magaz, "hay que educar desde edades muy tempranas de la importancia de pasar la ITV. La concienciación es la mejor herramienta para evitar el alto absentismo en ITV". Y es que se estima que las ITV ayudan a evitar al año 539 víctimas mortales.



La ITV también puede ser una herramienta importante para garantizar la seguridad dentro de la micro movilidad. Según afirma José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, "hay que ver cómo evoluciona la micro movilidad para poder definir qué características técnicas debe tener este tipo de vehículos con el objetivo de definir el tipo de ITV a la que deben someterse. Estamos trabajando en ello en la actualidad para definir la regulación técnica de estos vehículos tal y como lo tienen las bicicletas".



La importancia de contar con carreteras intuitivas

Para garantizar la seguridad vial, se necesita una infraestructura que sea funcional y eficiente.



El objetivo final es disponer de carreteras auto explicativas y perdonadoras, es decir, que el usuario pueda reconocer de manera intuitiva qué comportamiento y velocidad de conducción se le exige.



Un claro ejemplo de éxito en España es la implantación de carriles 2+1 en la Generalitat de Cataluña, logrando reducir drásticamente los choques frontales y fronto-laterales.



Las demandas de DEKRA para conseguir una mayor seguridad vial



• Mayor control y sanción ante la presencia de alcohol, drogas, distracción y exceso de velocidad en los conductores



• Incluir la causa de la "distracción" en los accidentes como una categoría separada en las estadísticas de accidentes.



• Reforzar la formación en el manejo y los límites de los sistemas de asistencia y funciones de conducción automatizada.



• Mayor control periódico de los vehículos como el pilar fundamental para garantizar la seguridad vial, con el objetivo de tener vehículos en perfecto estado técnico y normativo.



• Diseñar carreteras auto explicativas con márgenes que toleren los fallos y actualizando las carreteras interurbanas con punto negro de accidentes.



• Un examen teórico y práctico independiente y de alta calidad para obtener el permiso de conducir que garantiza el nivel de calidad necesario en la formación de conductores.





