Dentium y UIC Barcelona crean la Cátedra de Investigación sobre Regeneración Ósea en Implantología

Publicado 05/12/2018 13:09:59 CET

La Cátedra nace con el objetivo principal de investigar y desarrollar proyectos en el ámbito de la regeneración ósea en odontología.

Dirigida por el Dr. Federico Hernández-Alfaro, la nueva cátedra contribuirá a la transferencia de conocimiento mediante la realización de proyectos de investigación y formaciones específicas dirigidas a profesionales del sector.

Barcelona, 5 de diciembre de 2018.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y la empresa coreana Dentium han constituido la Cátedra de Investigación sobre Regeneración Ósea en Implantología, fruto de la voluntad de ambas partes de ofrecer a los profesionales del sector dental técnicas y productos innovadores relacionados con la regeneración ósea.

La Cátedra de Investigación sobre Regeneración Ósea en Implantología está dirigida por el Dr. Federico Hernández-Alfaro, catedrático y responsable del área de Patología Médico-quirúrgica Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de UIC Barcelona.

Los objetivos principales de esta iniciativa son investigar y hacer difusión del conocimiento generado en el ámbito de la regeneración ósea en odontología. A nivel científico se realizará un estudio clínico prospectivo donde se analizará la eficacia de materiales empleados en distintas técnicas de regeneración.

También se organizarán cursos en modelo animal y cadáver en las innovadoras instalaciones del Campus Sant Cugat, centrados en las técnicas más avanzadas de la cirugía en implantes, y el manejo de tejidos duros y blandos favoreciendo la transferencia de conocimiento.

El pasado jueves 15 de noviembre, se celebró la primera edición del curso Hand-on Cadaver Intensive Course in Advance Implant Surgery: Hard and Soft Tissue Managment que se realizó del 15 al 17 de noviembre en el Laboratorio de Anatomía de UIC Barcelona.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 15 grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de posgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Sobre Dentium.

Fundada en Corea en el año 2000, Dentium ha crecido hasta convertirse en un fabricante de confianza de productos de implantes dentales de alta calidad y proveedor de servicios relacionados para profesionales dentales en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Dentium se distingue por contar con un Centro de Investigación y Desarrollo de alto nivel que se ha asociado con los principales especialistas médicos, instituciones de investigación y universidades para desarrollar sistemas de implantes de vanguardia que brinden resultados notables. Su completa selección de productos, desde componentes quirúrgicos y restauradores hasta accesorios y materiales de regeneración, permite a los profesionales realizar numerosos procedimientos dentales de forma rápida, precisa y estética.

Más información:.

Marta González.

Responsable de Comunicación de las facultades del Campus Sant Cugat.

T. +34 93 504 20 00 / mgonzalezmar@uic.es / www.uic.es.