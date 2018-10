COMUNICADO: Despegue, la ayuda perfecta para el empresario

Actualizado 19/02/2018 9:28:02 CET

La plataforma Despegue es una iniciativa de la que nunca antes has oído hablar. Como un proyecto completamente innovador, se ofrece a esos empresarios que han comenzado su carrera sin saber muy bien hacia dónde dirigirse. En este artículo queremos hablar de todas esas ventajas que supone y por qué hoy la tenemos tan en cuenta.

Madrid, 19 de febrero de 2018.- Cuando iniciamos un nuevo proyecto es bueno rodearse de personas que saben lo que hacen. Los comienzos nunca son fáciles y en ocasiones, cuando nos sentimos un poco solos, pensamos en tirar la toalla o cambiar de profesión para no estar colapsados. Con la nueva era tecnológica además, sabemos que el negocio debe estar registrado en Internet incluso cuando no entendemos de esto.

La digitalización lo ha modificado todo. Hoy en día es mucho más sencillo localizar cualquier cosa que se nos pase por la cabeza a través de Internet que en una tienda. Aunque ésta esté especializada en aquello que buscamos, lo cierto es que cada vez nos gusta mirar todo de forma online y completamente individual. ¿Eres tú uno de ellos?

¿Qué tipo de empresario educa Despegue?

La Incubadora Despegue conoce muy bien cuáles son los perfiles que se destacan dentro del empresario novel. A pesar de que este proyecto sirve para todo tipo de personas o conjuntos que quieren destacar en una temática o en base a un producto, lo cierto es que hay algunos que están muy bien delimitados. A continuación, te dejamos con los más famosos que hemos conocido hasta el momento:

Empresario dependiente

Este primer empresario es una persona que no tiene idea alguna de lo que es el marketing online y lo que significa Internet de cara a la promoción de un producto. Por lo general, delegan todo el trabajo en una agencia relacionada para ellos no tener que preocuparse por nada. Este aspecto puede parecer muy interesante pero ciertamente, también es un arma de doble filo puesto que el cliente no supervisa; simplemente se fía de lo que le dejan dicho en ese momento.

Empresario independiente

Se trata de una persona que lo hace todo en su empresa. El cliente tiene conocimientos específicos en marketing digital y de alguna forma, sabe dónde quiere llegar o cualq es la estrategia que debe de seguir. Aunque esto se vea como una ventaja de cara a estar seguro sobre los riesgos del delegar, lo cierto es que la misma actitud durante mucho tiempo termina quemando y puede llegar a pasarnos factura.

Empresario interdependiente

Este modelo de empresario es el que busca la compañía Despegue. El sujeto sabe bastante de marketing y se marca un sistema estratégico que quiere seguir. Sin embargo, él no lo hace todo solo sino que gusta de contratar a alguien para hacer el trabajo y que él supervisará al final del día. Con solo unos minutos sabrá si el ejercicio está bien hecho y podrá además, dormir tranquilo toda la noche.

Aunque estos son los tres tipos de empresarios más comunes que pueden estar en los seminarios Despegue, lo cierto es que el fin de la compañía en sí es que estos puestos se modifiquen y se conviertan exactamente en lo que se espera de ellos. Por lo general se puede decir que el dependiente no es alguien que guste o con el que se quiera lidiar mientras que el interdependiente es el estado al que se quiere llegar con todos los que piden consejo y buscan una manera de sacar partido a sus productos y/o servicios.

¿Por qué debemos estar presentes en Internet?

Los tiempos han cambiado. Las herramientas de promoción ya no tienen nada que ver con lo que teníamos antes. Atrás quedan aquellos años en los que íbamos puerta por puerta enseñando los productos que comerciamos y divulgando al precio al que se los podíamos dejar. La realidad hoy es muy diferente.

Cualquier negocio o proyecto en ciernes debe estar en Internet. Todas las personas que conocemos en nuestros días han hecho de su conexión una herramienta única con la que tener toda la información aglutinada y estar al tanto de lo que pasa en el mundo. De esta manera, la idea de compras o solicitud de servicios también se ha modificado

Las compañías como las que hemos presentado aquí versan su eficacia en conseguir los objetivos promocionales que se han establecido cada uno de los clientes que contratan el servicio. No importa que sea lo que busquen puesto que todas sus inquietudes están relacionadas con el marketing digital y lo que se puede hacer gracias a él.

Las opiniones de incubadora Despegue son bastante positivas. Parece ser que todas las personas y/o empresarios que han estado delante de alguno de estos proyectos se ha dado cuenta de la profesionalidad con la que trabajan sus empleados. Si eres alguien que lleva tiempo en esto de los negocios pero nunca ha dado el salto a Internet, quizás este sea el momento que siempre has estado esperando.

Despegue, lo mejor que le puede pasar al empresario español

Aunque quedan muchas metas que alcanzar en el terreno de Internet, lo cierto es que cuando hablamos de España nos damos cuenta de que aquí quizás, estamos delante de doble o del triple de las necesidades. Algunos estudios estadísticos destaca que en nuestro país no se hace ni la mitad del uso que vemos en el resto del mundo.

Teniendo en cuenta este dato todo lo que se invierta de tiempo y dinero para que las empresas comiencen a mirar hacia el futuro está bien relacionado. Es importante mantener el nivel y disfrutar de las oportunidades y ventajas que ofrece en sí este recurso. De alguna forma Despegue ha nacido para eso; para conseguir que los empresarios miren mucho más allá y sepan cuáles son sus opciones.

¡No te lo pienses demasiado! Si desde hace años soñabas con tener tu espacio en la nube y disfrutar de todas las alternativas que esto supone quizás con la compañía de la que hemos hablado tengas una oportunidad de oro. ¿Por qué no haces la prueba?

