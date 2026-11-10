Edith Salazar desnuda su alma al piano con «Nostalgia del tiempo» - Edith Salazar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de noviembre

Tras una vida compartiendo escenarios con grandes estrellas, dirigiendo orquestas y formando algunas de las voces más conocidas de la música española, la artista presenta su proyecto más íntimo: un álbum de piano solo, compuesto, interpretado y producido por ella misma, que llevará al escenario de la Casa de Vacas de Madrid el próximo 28 de diciembre de 2026.

La historia de Edith Salazar es la de una mujer que ha dedicado su existencia a explorar los límites de la expresión artística, reinventándose constantemente, sin renunciar jamás a su esencia y demostrando que la verdadera pasión por la música no entiende de géneros, edades ni fronteras. Ahora, después de décadas de trayectoria, numerosos escenarios recorridos y una vida rodeada de grandes nombres de la música, Edith Salazar decide regresar al lugar donde todo adquiere una dimensión especialmente íntima: el piano.

Su nuevo trabajo discográfico, Nostalgia del tiempo, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de 2026, representa una nueva página en su extraordinaria carrera. Un disco instrumental en el que la artista asume íntegramente la composición, interpretación y producción, dejando que sean las teclas las encargadas de construir un universo musical propio.

Del fenómeno televisivo a una vida extraordinaria sobre los escenarios

Para millones de espectadores, Edith Salazar es aquella profesora de canto de carácter apasionado y extraordinaria capacidad pedagógica que conquistó la televisión española durante las ediciones de Operación Triunfo de 2005 y 2006, donde ejerció también como directora adjunta de la Academia.

Antes de alcanzar la popularidad televisiva, Edith ya había construido una sólida trayectoria como cantante, pianista, compositora, directora musical y productora, trabajando junto a algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical.

Durante siete años formó parte de la banda de Miguel Bosé como teclista y vocalista, y a lo largo de su carrera ha colaborado con nombres como Fangoria, José Luis Perales, Sergio Dalma, Alejandra Guzmán, Tam Tam Go y Rafael Amargo, entre muchos otros.

Formada en la música clásica, su inquietud creativa la llevó a explorar territorios como el jazz, el blues, el bolero, la bossa nova, el rock y el pop, hasta desarrollar una identidad musical que escapa de las etiquetas convencionales.

Una mujer capaz de transformar la música en espectáculo

La trayectoria de Edith Salazar también está estrechamente vinculada al teatro, la danza y las grandes producciones escénicas.

Su colaboración con Rafael Amargo dio lugar a proyectos como Poeta en Nueva York, Enramblao I y Enramblao II, espectáculos que alcanzaron proyección internacional y estuvieron vinculados a reconocimientos como los Premios Max de Teatro.

En 2003 dio un paso especialmente significativo al debutar como directora de orquesta con El amor brujo, de Manuel de Falla, dirigiendo la Orquesta Clásica Amadeo Vives de Madrid y, posteriormente, la Orquesta Filarmonía Barcelona. Años después volvería a encontrarse con esta obra, esta vez como cantante.

Otro de sus proyectos más emblemáticos fue Bolero... cartas de amor y desamor, un espectáculo multimedia que fusionaba música, literatura y teatro, contando con colaboraciones de figuras como Espido Freire, Lucía Bosé, Terele Pávez, Loles León y Antonia San Juan.

La propuesta regresó a los escenarios veinte años después de su estreno, con representaciones en diciembre de 2024 y febrero de 2025, demostrando la capacidad de la artista para mantener vivos proyectos que forman parte de su identidad creativa.

La maestra de las grandes voces

Existe otra Edith Salazar que, aunque menos visible para el gran público, ha desempeñado un papel fundamental en la música española: la profesora que ha acompañado a artistas en el desarrollo de sus capacidades vocales. Su trabajo como especialista en técnica vocal también la ha llevado a participar en programas como Dúos increíbles, Levántate y Cántame como pasó, además de impartir cursos, conferencias y clases magistrales.

Alejandro Sanz, Amaia Montero, Rosa López, Carlos Baute o Bimba Bosé figuran entre los nombres que han recibido sus enseñanzas.

Una creadora que sigue mirando hacia adelante

En 2021 publicó el álbum Ilesa y estrenó en directo la música que compuso para la película muda Metrópolis, de Fritz Lang. Posteriormente continuó desarrollando su carrera con espectáculos como A solas con Edith Salazar y Grandes boleros en la voz de Edith Salazar.

En 2023 presentó Vive que la vida se va ante miles de asistentes al Madrid Orgullo, mientras que en 2024 lanzó Orgullosa y en 2025 publicó Espiritual, canción que llevó al escenario de la Plaza de España durante el Madrid Orgullo 2026.

Su actividad se extiende igualmente a la comunicación, dirigiendo y presentando actualmente el programa de televisión y pódcast Oigo voces, en Estutele, un espacio que mantiene su vinculación con el mundo de la interpretación y la creación artística.

«Nostalgia del tiempo»: cuando el piano se convierte en protagonista

El título de este nuevo álbum invita a detenerse en una palabra que acompaña inevitablemente a cualquier trayectoria vital: el tiempo. Ese que transforma, que deja huellas, que acumula experiencias y que permite contemplar el camino recorrido desde una perspectiva diferente.

En esta ocasión, Edith Salazar prescinde de la voz como instrumento protagonista para expresarse a través del piano, con un repertorio propio que lleva su firma en cada una de las composiciones

Después de tantos años acompañando las voces de otros, dirigiendo producciones y participando en grandes espectáculos, este nuevo disco sitúa toda la atención en su faceta como pianista y compositora. Es una propuesta que despierta una especial expectación por lo que representa dentro de su trayectoria: la oportunidad de escuchar a Edith Salazar desde un lenguaje instrumental, sin palabras, donde la música adquiere todo el protagonismo.

La presentación prevista para el 28 de diciembre en la Casa de Vacas de Madrid será, por tanto, mucho más que la puesta de largo de un nuevo trabajo discográfico. Será un encuentro entre la artista, su instrumento y el público que ha seguido sus múltiples transformaciones a lo largo de los años.

La música de Edith Salazar se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y puntos de venta especializados.

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Email de contacto: edithsalazarmusic@gmail.com