Entrevista a Joan López, director de la academia Potencia Tu Estudio

Madrid, 13 de diciembre de 2023.- Al entrar a la universidad, los temarios suelen crecer en volumen y complejidad. Igual sucede al preparar oposiciones para distintos cargos.

En estos casos, las técnicas de estudio permiten aprovechar el tiempo con más eficiencia y lograr mejores resultados. En esta entrevista, el especialista Joan López, director de la academia de técnicas de estudio de alto rendimiento Potencia Tu Estudio, explica los beneficios de estos programas. En líneas generales, aplicando Joan López técnicas de estudio se mejora la concentración, la organización, la comprensión y la memorización, a corto y a largo plazo.

Potencia Tu Estudio es una academia de técnicas de estudio de alto rendimiento. ¿Cómo se definen estas técnicas y qué resultados se consiguen?

Por definición, una técnica es cualquier estrategia, herramienta o proceso que permite mejorar la calidad y optimizar el tiempo. Es decir, una técnica de estudio aumenta la calidad en alguna de las fases del estudio y mejora la eficiencia y el tiempo que conlleva esa tarea.

A partir de aquí, hay muchas técnicas que pueden cumplir ese objetivo y, según cómo las utilices, puedes lograr unos objetivos u otros. Hay alumnos que pasan de leer 200 palabras por minuto a leer con comprensión hasta 1.000 palabras. Otros, tras aplicar técnicas de concentración y enfoque, logran estudiar de forma centrada durante horas. Se puede llegar a memorizar más rápido y a largo plazo, esencial para oposiciones o finales de gran temario.

¿Qué estudiantes se pueden beneficiar del aprendizaje de estas técnicas?

Todos los estudiantes podrían utilizarlas y obtener beneficios. Ahora bien, es cierto que cuando se estudia algo más sencillo, al ser aún adolescentes, aunque es útil, no es tan necesario.

Sin embargo, al entrar en la universidad cambia totalmente la extensión del temario y empieza a ser necesario usar técnicas de estudio que aceleren el proceso de estudio y aporten más fiabilidad. Y al opositar es aún más importante.

Eres el fundador de esta academia y has tenido una trayectoria muy intensa en el mundo académico y en el laboral. ¿Has usado las técnicas que ahora enseñas? ¿Las has descubierto o las has creado tú mismo?

Claro. Me di cuenta de que no podía seguir estudiando de la misma forma cuando entré a Derecho, así que aprendí técnicas de estudio en libros y formaciones para aplicarlas a mi temario. En mi primer examen aplicando técnicas de estudio, y no estudiando como un loro sin entender bien, logré mi primera matrícula de honor.

Luego, en estos 9 años de dedicación a la enseñanza, hemos ido creando nuevas técnicas para dar más herramientas y posibilidades a los alumnos. No todas las técnicas son para todo el mundo o se deben aplicar al 100 % igual en cada caso. Por ello es importante dar diferentes opciones y estrategias para que cada persona lleve a la práctica la más adecuada.

¿En qué consiste el concepto de timeblocking y cómo se aplica a la hora de estudiar?

El timeblocking es una técnica de gestión del tiempo que busca aumentar tu productividad y rendimiento. Es una de las primeras cosas que enseño.

Consiste en crear un horario semanal con todas las horas que hay, estableciendo qué actividad o qué tarea vas a realizar en cada hora. La clave no está en apuntar la tarea, sino en delimitarla y establecer objetivos concretos. Más precisión, más claridad, más probabilidad de ejecutar y cumplir.

¿Cuáles son los errores más comunes que comete un alumno al estudiar?

Podríamos agrupar los errores más comunes en 3 fases del estudio. Y es normal cometerlos, ya que nunca nos han enseñado cómo estudiar.

¿Cuándo te enseñaron a leer por primera vez? ¿Y por última vez? Probablemente, todo sea hace muchos años y no se ha seguido mejorando, optimizando la forma de lectura, a pesar de tener cada año más temario y más material a estudiar.

Por ello, el primer error siempre se encuentra en la organización. La mayoría de personas no dedica tiempo a organizarse a fondo y, por lo tanto, no sabe qué debe hacer cada día para llegar perfectamente preparado al examen.

El segundo gran error es invertir mucho tiempo en resumir. Por lo general, al hacer un resumen típico se invierte mucho tiempo, y mientras no se estudia. No es nada eficiente. Sin embargo, la mayoría de estudiantes lo hemos hecho y se sigue haciendo.

El tercer error trata de la memorización. Hay una gran diferencia entre aprender de memoria y utilizar la memoria. Cuando aprendes de memoria, estás forzando, repitiendo cada palabra como un loro. Cuando utilizas la memoria, estás asociando la información, comprendiendo, repasando solo cuando es necesario.

¿Hay una manera única de estudiar bien o depende de cada caso?

Hay unas pautas que permiten estudiar bien y con calidad. Y luego, en cada paso, puedes ir matizando y personalizando para acabar de apuntalar todo.

Por ejemplo: una pauta para estudiar bien es estudiar de forma activa. Más activo es mi estudio y los pasos que sigo, más concentración y retención tendré. Ahora bien, cada persona puede decidir qué técnica o estrategias seguir para estudiar de forma activa.

¿Podrías comentar algunos consejos básicos para alguien que desea optimizar sus horas de estudio?

Lo primero es dejar de intentar sacar más horas de estudio y hacer que aquellas horas que ya tienes sean productivas y útiles. Y ya después miraremos si ampliar horario.

Una vez tienes el foco en aprovechar esas horas es importante cumplir con 3 cosas. En primer lugar, hay que eliminar distracciones: nada de teléfono, nada de aparatos, nada de ruido.

Utiliza ciclos de estudio que combinen tiempo de estudio, tiempo de pausa y tiempo de repasar lo estudiado. Así se mantendrá mejor el recuerdo.

Anota cuántas carillas haces cada día y trata al día siguiente de subir un poco, sin perder calidad, como quien va al gimnasio e intenta subir un poco más de peso con buena técnica.

Estas tres cosas, ya aplicadas hoy, te permitirán dar un salto más.

¿Es posible estudiar más rápido y comprender de mejor manera lo que se lee?

Sí. Pero son dos cosas diferentes. Lo primero que se debe mejorar es la comprensión, no la rapidez. De nada sirve avanzar muy rápido si después no recuerdas bien las cosas.

Por ello, el primer punto es subir el nivel de comprensión para así entender y memorizar lo que uno va leyendo y estudiando. Para ello, hay que ganar concentración, buena gestión en la organización, leer con los cinco sentidos y no subrayar nada que no se haya asimilado.

Y una vez tengas la calidad y comprensión deseadas, podemos empezar a enfocarnos en estudiar más rápido. Ya sea aprendiendo lectura dinámica, técnicas para memorizar más rápido, estrategias para sintetizar en vez de resúmenes, etc.

Por último, a veces se habla de memorizar y comprender como procesos opuestos y excluyentes. ¿Es así?

Para nada. Yo también lo creía, pero es justo lo contrario.

La primera técnica para memorizar es comprender realmente bien. De hecho, seguro que alguna vez has comprendido algo muy bien y, tras eso, lo has interiorizado sin necesidad de machacar tanto. Eso se debe a que el estudio es secuencial. A mayor calidad en comprensión, más facilidad de memorización.

Luego, está claro que no todo se puede comprender. Hay textos con muchos detalles y ahí se debe recurrir a técnicas de memorización que ayuden a retener con seguridad y a largo plazo, pero comprensión y memorización siempre van de la mano.

Con el apoyo de la academia Potencia Tu Estudio es posible comenzar a aplicar nuevas técnicas de estudio para mejorar aspectos clave a la hora de preparar un examen. De este modo, un alumno puede hacer un uso más eficiente de su tiempo y conseguir mejores resultados.

