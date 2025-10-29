España es el noveno país del mundo con más artistas musicales, según Chartmetric

(Información remitida por la empresa firmante)

El CEO de Chartmetric, Andreas Katsambas, ha sido el encargado de dar la ponencia inaugural del I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas organizado por UIC Barcelona en el encuentro musical BIME en Bilbao

El cantante granadino Yung Beef es el artista español que más crece en oyentes mensuales

Bilbao, 29 de octubre de 2025.- Andreas Katsambas, presidente y CEO de la plataforma de análisis de datos musicales Chartmetric, ha inaugurado la primera jornada del Congreso de Investigación Internacional de Investigación en Industrias Creativas organizado por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) en el marco de BIME Bilbao.

En la ponencia titulada "El impacto musical de España y su influencia global", el presidente de la compañía ha presentado datos recogidos los últimos años en plataformas como Spotify, Youtube, Apple Music o las redes sociales Instagram y Tik Tok. Según Chartmetric, España es el noveno país del mundo con más artistas musicales, con 89.500 artistas, con datos recogidos hasta el 17 de octubre.

De este conjunto de artistas, el 66,41% se identifican con el pronombre "él" y el 14,96% con "ella". Un 2,76% son grupos o bandas musicales y el resto es desconocido según la plataforma. El género categorizado por el "Spanish Hip-Hop", en el que se incluye el reguetón, es el género que domina la industria española con 6700 artistas, seguido por el Punk Español, el Flamenco y el Latin Indie. La música en catalán es el noveno género más escuchado en España.

El artista internacional más escuchado en España en la suma de plataformas analizadas es el cantautor colombiano Beéle, seguido por Bad Bunny y Karol G. Sólo un artista de Estados Unidos figura en el Top 10, Taylor Swift, en cuarta posición, después del lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl.

Yung Beef, el artista español en auge

El rapero de Granada Yung Beef es, actualmente, el artista español en mayor crecimiento; en el último mes, el cantante ha pasado de 5,9 millones de oyentes mensuales a 9,1. Otro artista que ha doblado sus oyentes en un mes, de 2.2m a 4,4m es el cantante de reguetón canario Lucho RK.

España como exportador de música

Según los datos recogidos por Chartmetric, España exporta más música que importa. Por cada oyente español que escucha música internacional, 1.1 oyente extranjero escucha música española. Los tres artistas españoles más escuchados internacionalmente son Enrique Iglesias, Rosalía y Rels B.

Primer Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas

La presentación del estudio se ha producido durante el I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas, organizado por UIC Barcelona y en colaboración con el encuentro musical BIME. La jornada del 29 de octubre ha sido inaugurada oficialmente por Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco.

El representante del Gobierno vasco ha destacado la importancia del congreso acogido en Bilbao."Jamás imaginé tener la oportunidad de poner en marcha las ideas que tenía en el pasado como gestor cultural", ha explicado Iturbe. "La ría de Bilbao se ha convertido en un generador de cultura; se ha transformado de zona industrial a un acelerador cultural. La cultura debe estar en el centro, no en un cajón", ha añadido.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona del 2023 al 2025, Dr. Pedro Sigaud Sellos, ha destacado el compromiso de la Universidad con las industrias creativas. "Este congreso es el resultado inicial de un proceso de mucha reflexión en UIC Barcelona de dar la importancia que tiene a la academia e investigación, en un sector central como es la cultura. La academia aporta rigor a una cuestión tan indomable como la creatividad", ha subrayado.

BIME es un encuentro internacional de Industria Musical que se celebra desde 2013 en Bilbao y desde 2022 en Bogotá. El congreso busca presentar rutas alternativas en la industria musical que multipliquen los flujos artísticos y profesionales entre América Latina y Europa. El encuentro cuenta con música en vivo, industria, tendencias, innovación y networking.

Àlex Sánchez Aragón

Responsable de Comunicación

UIC Barcelona

93 254 18 00 | 638 59 95 64 | asanchezara@uic.es

Immaculada, 22, 08017 Barcelona | www.uic.es

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de impactar en la sociedad.

Nuestra misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y contamos con un campus para mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cinco aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.