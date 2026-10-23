'La estación fantasma. El secreto de Gaudí' triunfa en Apple Podcasts y alcanza el número 1 en Ficción - Agència Catalana de Turisme

(Información remitida por la empresa firmante)

Cataluña, 23 de octubre de 2026.- El thriller sonoro de la Agència Catalana de Turisme, basado en una idea original de Javier Sierra, alcanza el número 1 absoluto en Ficción y Drama en Apple Podcasts y entra en el puesto #112 de la lista de Trending Podcasts de Spotify en España.

La producción registra un destacado impacto internacional, situándose en el Top 10 de categorías dramáticas en México, Argentina y Colombia, e impactando en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.

Los 6 episodios de la ficción sonora ya están disponibles de forma íntegra, acompañados del estreno semanal de un episodio conversacional conducido por Javier Sierra junto a expertos de primer nivel.

La estación fantasma. El secreto de Gaudí se consolida como uno de los grandes fenómenos del pódcast narrativo en español de la temporada. Apenas unos días después de la publicación de sus episodios, la ficción sonora producida por la Agència Catalana de Turisme se sitúa en las listas de referencia de las principales plataformas de audio en España, alcanzando el #1 en las listas de Ficción y Drama en Apple Podcasts y posicionándose en el #112 de la lista de Trending Podcasts de Spotify en España.

El éxito de esta propuesta inmersiva sobre los enigmas de Antoni Gaudí ha superado las fronteras nacionales, logrando un notable alcance internacional:

Presencia destacada en España: #1 en Drama (Apple Podcasts), #1 en Ficción (Apple Podcasts), #16 en Top Podcasts (Apple Podcasts) y #112 en Trending Podcasts (Spotify).

Top 10 en Latinoamérica: #5 en Drama en México, #6 en Drama en Argentina y #6 en Drama en Colombia.

Posicionamiento internacional: Presencia en Estados Unidos (#109 en Drama) y Reino Unido (#56 en Drama), junto a métricas destacadas en Brasil (#13 en Drama), Italia (#20 en Drama), Irlanda y Países Bajos.

Misterio, patrimonio y divulgación: las claves del éxito

Nacida de una idea original del escritor y divulgador Javier Sierra, La estación fantasma. El secreto de Gaudí traslada al oyente a un thriller lleno de intriga donde el patrimonio catalán y los secretos de Gaudí son los grandes protagonistas. La producción, escrita por Juanjo Ramírez Mascaró y protagonizada por Carlos Cuevas, Elisabet Casanovas, Masumi Mutsuda y Rachel Lascar, sigue una investigación en torno a fenómenos inexplicables que conectan historia, ciencia, inteligencia artificial y espiritualidad.

Además de la ficción sonora -cuyos 6 episodios están ya disponibles-, el proyecto estrena un nuevo episodio conversacional cada semana. En este formato complementario, Javier Sierra analiza junto a reconocidos especialistas (como Galdric Santana, Ana Mombiedro, Montse Aguer, Marko Daniel o Benedetta Tagliabue) las dimensiones reales, arquitectónicas y científicas detrás del universo gaudiniano.

DISPONIBILIDAD Y ENLACES DE ESCUCHA

Ficción completa: Los 6 episodios de la ficción sonora ya se pueden escuchar íntegramente.

Serie conversacional: Nuevos episodios con Javier Sierra cada semana a partir del 22 de octubre.

Plataformas de audio: Disponible en Ivoox, Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas de podcasts en pod.link/6817029511

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