Según un estudio de Opositatest, los opositores son cada vez más jóvenes

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo con mayor interés en opositar son las personas entre 18 y 34 años. La mayoría afirma buscar estabilidad por encima del salario y vienen motivados por la dificultad que tienen para encontrar trabajo y la precariedad de las ofertas laborales con las que se encuentran al acabar sus estudios. En 2023 el Gobierno publicó la mayor oferta de empleo público de la historia y se espera que en los próximos se produzca una avalancha aún mayor con la gran jubilación de los funcionarios

Madrid, 4 de marzo de 2024.- Los jóvenes muestran un interés creciente en prepararse y presentarse a oposiciones, así lo confirma la segunda edición del estudio El peso del opositor en España, elaborado por OpositaTest. El estudio arroja luz sobre el volumen de opositores en España, que continúa en máximos históricos ante el previsible boom de ofertas de empleo público que se espera en los próximos años y que hubo en 2023. También desvela el perfil de las personas que tienen intención de opositar próximamente, la mayoría jóvenes entre 18 y 34 años.



Uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años ha opositado, está opositando o piensa opositar, dato que se mantiene en máximos desde el pasado año, según el estudio de Opositatest. En esta edición, el estudio destaca el volumen de los nuevos opositores y, más si cabe, de los próximos. El 10% de la población en edad activa ha empezado a opositar en el último año. Actualmente, 2 de cada 10 personas en edad activa se plantea opositar.



Los españoles de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía tienen un mayor interés que el resto de regiones en España.



Las personas con interés en opositar suman más de 5 millones de españoles y no ven su futuro laboral en el sector privado. Se espera una gran avalancha de ofertas de empleo público motivadas por el relevo generacional de la administración pública, así como por la eliminación de la tasa de reposición anunciada por el gobierno hace apenas un mes. El empleo público es una salida y una opción que hace realidad su deseo de estabilidad.



El principal motivo que lleva a los jóvenes a plantearse opositar es la búsqueda de estabilidad, más allá del salario. Una decisión motivada por la dificultad que tienen para encontrar trabajo y la precariedad de las ofertas laborales con las que se encuentran al acabar sus estudios.



Casi 6 de cada 10 personas (56%) que se plantean opositar próximamente tienen entre 18 y 34 años, la llamada generación Z es el grupo con mayor interés en opositar. De este grupo, los más jóvenes, entre 18 y 24 años, suponen más de la mitad. Son mujeres en su mayoría, 7 de cada 10, el 54% declara no trabajar, el 42% tiene estudios universitarios y el 32% de bachillerato o inferiores.1 de cada 4 de estos jóvenes son andaluces.



Las oposiciones por las que más interés tienen son las más numerosas en cuanto a plazas, administrativos y auxiliares, sanidad y educación, aunque no es de extrañar que preparen varias a la vez "El objetivo es conseguir una plaza y no tanto el tipo de plaza, ya que una vez dentro estos jóvenes se plantean ascender o poder cambiar una vez dentro a puestos más deseados" señala Jacobo Fariña, responsable de comunicación de OpositaTest.



El estudio revela que el 93% de estos jóvenes con intención de opositar declara sentirse estresado y 3 de cada 10 declara sentirse menospreciado o poco valorado en su ocupación principal o trabajo.







Contacto

Nombre contacto: Xavi Vallbona

Descripción contacto: Goodnews

Teléfono de contacto: 913207061