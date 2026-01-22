La factura de la luz de febrero podría alcanzar los 105 euros/MWh por las bajas temperaturas - Tempos Energía

La calma técnica abandona al mercado del gas endureciendo la factura de la luz del mes de febrero. El frío invierno podría situarla en los 105 euros el megavatio hora con un mercado claramente a la defensiva

El mercado del Brent se encuentra en un periodo de transición y el escenario más coherente sitúa el barril entre los 62 y 70 dólares para el primer trimestre del año

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 22 de enero de 2026.- Las previsiones del indicador del mercado del gas deja atrás la calma técnica y entra de lleno en una etapa de alerta climática a consecuencia del desplome del termómetro. Los analistas de Tempos Energía aclaran que si el invierno se endurece la previsión del precio del gas contempla una escalada entre los 45-50 euros el megavatio hora, lo que llevaría a pagar en el mes de febrero los 105 euros por megavatio hora. Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos, reconoce que “no sería una crisis, pero sí hablamos de un mercado en modo defensivo, caro y muy sensible a cualquier circunstancia”.

La respuesta inmediata de la persistencia del frío pasa por un mayor consumo térmico que se traduce en la merma del colchón de las reservas del gas y una mayor sensibilidad ante cualquier acontecimiento. Aceituno apunta que el detonante es el clima y expone que se esperan temperaturas entre 2 y 4 ºC por debajo de la media de Europa central y con una Alemania registrando temperaturas de hasta -3,8ºC. Por otro lado, las reservas caen al 54-55 por ciento y con un volumen de extracciones alrededor de los 930 millones de m3 diarios. Para el CEO de Tempos Energía esta situación “no refleja escasez, pero sí menor margen de error y con un gas imperante”.

En el caso de que el frío no se mantenga, el mercado gasístico puede estabilizarse en un precio entre los 30-33 euros el megavatio la hora y la electricidad tendría unos precios entre los 85-90 euros para el mes enero, 80-90 euros en febrero y el mes de marzo tendría un precio entre los 50 y 60 euros el megavatio hora.

Los futuros, en manos de la demanda y el frío

De cara a los futuros eléctricos, desde la consultora recogen cómo en los primeros once días del mes de enero el mercado gasístico ha vivido un “rebote fulminante del 34,70 por ciento”. Aceituno subraya que “es el mayor impulso semanal en más de dos años, que rompe el letargo de los precios bajos”. El caldo de cultivo de esta “tormenta perfecta” viene dado por la mayor demanda de calefacción con consumos diarios en Europa en máximos desde el 2022 por encima de los 2.000 millones de metros cúbicos. Además, el frío, que se vive tanto en Europa como en el noreste de Asia, incrementa el miedo a competir por el Gas Natural acentuado también por los riesgos geopolíticos que activan las compras. A pesar de todo ello, el precio del gas se encuentra un 20 por ciento por debajo de hace un año y lejos de su máximo vivido, pero no duda el analista de mercados energéticos en señalar que el mercado del gas “sale de la zona baja y entra en la intermedia sin tensión estructural”. El mercado eléctrico reacciona ante este giro del gas con un repunte en el segundo y tercer trimestre, aunque las renovables acogen el impacto al igual que el riesgo térmico resulta menor. El cuarto trimestre de 2026 y el primero del 2027 recoge una subida cautelosa.

Las horas marcan el precio del pool

Enero de 2026 sitúa el pool en los 87,15 euros el megavatio hora, lo que se traduce en un 11,90 por ciento más frente al pasado mes de diciembre. A pesar del incremento el pool aún está un 9,9 por ciento por debajo de enero del año anterior. Aceituno resume la situación indicando que “la clave no está en el precio medio sino en cómo se va formando a lo largo del día”. Durante el inicio de enero, el mediodía continúa en una situación cómoda, pero es la tarde la que concentra el verdadero sobrecoste”.

El precio máximo alcanza los 166 euros el megavatio hora y ya son más del 30 por ciento de las horas totales las que se sitúan por encima de los 100 euros. El análisis de los expertos apunta a la energía solar y la eólica como los flotadores, puesto que la primera crece un 5,5 por ciento “aportando volumen suficiente y la eólica se dispara un 35 por ciento convirtiéndose en el gran freno del sistema”.

El Brent vive un periodo de transición perdiendo la comodidad

El Brent ha entrado en el primer trimestre del año en una fase de “equilibrio vigilado” y según los expertos “no es un mercado en crisis, pero tampoco resulta estar cómodo”. En él conviven el excedente estructural de la oferta, que contiene los precios a medio plazo, y por otro lado los riesgos geopolíticos y las fricciones físicas localizadas, que como señala Aceituno “impiden la corrección limpia y mantiene viva la prima de riesgo”.

A mediados de enero el Brent cerró en los 66,10 dólares por barril, protagonizando un rebote rápido en “V” desde el inicio del año y en apenas dos semanas se ha movido en un rango de casi 8 dólares. Se presenta al mercado como altamente sensible a los titulares “reaccionando con violencia, pero sin salir del marco de la debilidad interanual”.

El escenario “más coherente” a partir de ahora, según la consultora Tempos Energía, situaría al Brent entre los 62-70 dólares por barril durante el primer trimestre. Esta horquilla de precios es la que se ha mantenido durante el último trimestre de 2025, por debajo claramente de los precios del invierno pasado, con elevada volatilidad debido a la actualidad, pero sin una tendencia definida.

Desde Tempos Energía indican que el Brent “está esperando un catalizador real y hasta que llegue se seguirá moviendo entre el exceso de oferta, que empuja hacia abajo, y los riesgos que le impiden caer”. Con la vista puesta a los próximos meses, la OPEP+ actuará más como gestor de suelo que como impulsor alcista, con los recortes funcionando como red de seguridad. La demanda invernal empieza a perder fuerza estacional mientras China mantiene una estrategia oportunista. El entorno macro, con un dólar firme apoyado por la Reserva Federal, endurecerá el listón para cualquier situación sostenida en él. Por su parte la geopolítica seguirá siendo un factor intermitente pero el “mercado necesita hechos y no titulares para romper los rangos de manera duradera”:

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

Contacto de Prensa:

Sandra Delgado

91 359 26 00 (Ext. 349) // 600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu

95 492 49 00 // 600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es