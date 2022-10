Fernando de Cárcer apuesta por un otoño a color

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de ropa masculina de origen y fabricación 100% española apuesta por un hombre lleno de personalidad, color y elegancia

Pequeños pero atrevidos cambios para renovar el armario estos meses más sombríos que se avecinan es lo que ofrece Fernando de Cárcer, la marca de ropa masculina de origen y producción 100% española, al hombre sofisticado.



Los colores otoñales clásicos como el caqui, el burdeos o el verde oscuro se combinan con colores más vivos como el mandarina, el amarillo o el azul cielo en su nueva colección de otoño/invierno. Una propuesta diferente que aporta luminosidad a los looks masculinos.



Mezcla de color: tendencias de otoño para el hombre

Fernando de Cárcer ha conseguido la fórmula infalible para vestir al hombre tanto en su día a día como en sus planes más especiales.



La nueva colección de Fernando de Cárcer consta de:



• Jerseys de lambswool: jerseys elaborados con lana de la mejor calidad, de tacto suave y muy fácil de combinar gracias a su extensa gama de colores.



• Jerseys de cashmere: un tejido extremadamente suave al tacto que no pasa desapercibido y que aporta un toque distinguido.



• Americanas de tweed: una prenda muy versátil que ofrece un contrapunto clásico al look.



• Camisas de micropana y pana: muy de moda esta temporada que permiten conseguir una estética más retro y distintiva.



• Sudaderas y polos de manga larga 100% algodón: ideales por su comodidad y suavidad. Son muy versátiles y nunca pasan de moda.



• Camisas de algodón 100% en infinidad de patrones y colores. Perfectas para el día a día.



• Camisas y poleras de piqué. Un clásico en las colecciones de Fernando de Cárcer. Aportan, además, ese toque casual a cualquier look.



• Pantalones chinos que combinan con todo



• Pantalones cargo (tanto de gabardina elástica como perchada), que están marcando tendencia esta temporada



Producción 100% española

Fernando de Cárcer se reafirma en su apuesta por tejidos de primera calidad. Además, se caracteriza por su confianza en talleres locales, con los que mantiene una relación muy duradera y estrecha, para la producción de todas sus prendas.







