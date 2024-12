Fernando Lelo de Larrea: Lecciones de Moana para emprendedores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de diciembre de 2024.- Fernando Lelo de Larrea destaca cómo Moana, con más de 683 millones de dólares en taquilla, demuestra que regresar a la esencia puede ser más efectivo que innovar sin rumbo. La película es un ejemplo de liderazgo, propósito y conexión auténtica que inspira a emprendedores a encontrar su verdadero norte

En un mundo empresarial en constante evolución, Fernando Lelo de Larrea, socio fundador de Rumbo Ventures, destaca la importancia de regresar a los valores esenciales para que las empresas alcancen un impacto duradero. Inspirado por el éxito de Moana, la película animada de Disney que recaudó más de 683 millones de dólares en taquilla mundial, Lelo de Larrea comparte cómo esta historia cultural y universal puede redefinir el enfoque de los líderes hacia la innovación, el liderazgo y la sostenibilidad.



"En Moana, el éxito no depende solo de innovar constantemente, sino de reconectar con un propósito claro y auténtico. Las empresas que entienden esto logran mejorar significativamente su efectividad y su impacto a largo plazo", afirma Fernando Lelo de Larrea, cuya firma Rumbo Ventures se especializa en apoyar a empresas emergentes y consolidadas en el diseño de estrategias que transformen su operación y crecimiento.



La película, centrada en la travesía de Moana para restaurar el equilibrio de su isla, refleja cómo combinar innovación con respeto por las tradiciones puede generar un impacto positivo en las audiencias y en las organizaciones. Este enfoque permitió a Disney superar expectativas en mercados internacionales clave como Japón y China, además de recaudar más de 248 millones de dólares en Estados Unidos. Para Lelo de Larrea, el éxito de Moana es una lección valiosa para las empresas: "No se trata solo de perseguir la innovación tecnológica, sino de utilizarla para reforzar el propósito central de la compañía".



Rumbo Ventures, bajo la dirección de Fernando Lelo de Larrea, aplica estos principios en su trabajo con empresas innovadoras de distintas industrias. "El liderazgo auténtico no consiste en imponer decisiones, sino en inspirar un propósito colectivo. En Moana, la protagonista conecta con su entorno y asume un papel de liderazgo transformador. Este enfoque es clave en un momento donde la sostenibilidad y la responsabilidad social son imprescindibles para el éxito empresarial", explica.



Lelo de Larrea también resalta el equilibrio entre tradición e innovación como una de las claves del éxito de las empresas que logran reinventarse. Moana, al respetar la cultura polinesia y combinarla con tecnologías avanzadas para crear un universo visualmente impactante, es un ejemplo perfecto de cómo las organizaciones pueden ser auténticas y relevantes a nivel global.



Fernando Lelo de Larrea invita a los líderes empresariales a reflexionar sobre sus decisiones y a redescubrir el propósito central de sus empresas. "Al igual que Moana, las compañías que logran reconectar con su esencia pueden navegar incluso en los entornos más inciertos y generar un impacto transformador", concluye.



Para más información sobre Rumbo Ventures se puede visitar https://rumbo.ventures/es/homepage-espanol/



Emisor: Fernando Lelo de Larrea

Contacto

Nombre contacto: Alberto Reyes

Descripción contacto: Lideres de Hoy

Teléfono de contacto: 7869093124