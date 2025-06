El Fórum AUSAPE celebra su 20ª edición con gran éxito de asistencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 1.400 personas en total, 401 empresas, 83 patrocinadores, 78 stands, 180 sesiones paralelas, 12 sesiones de Grupos de Trabajo AUSAPE, 237 asistentes al Foro de Empleo, se han dado cita los días 4 y 5 de junio en Málaga, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez de Marbella, dotándolo así del mayor contenido de programación de toda la historia de celebraciones de los Fórum AUSAPE

Madrid, 11 de junio de 2025.-

El Fórum AUSAPE 2025, el vigésimo de la historia de la Asociación de Usuarios de SAP en España, ha cerrado dos días de ponencias magistrales y tecnológicas, sesiones temáticas, empleo, ocio y networking con un importante éxito de asistencia. Más de 1.400 personas en total (de los cuales, 1.200 congresistas), 401 empresas, un récord de 83 patrocinadores, 78 stands, se han dado cita los días 4 y 5 de junio en Málaga, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez de Marbella.



El lema del evento, 'Technology Dress Code: pasión por la tecnología', sirvió como hilo conductor de varias ponencias. La primera, de la mano de David Pozo, CEO de Process Automation y director de Digital Enterprise de Siemens, quien tuvo una ponencia magistral acerca del Metaverso Industrial como la evolución natural del concepto de gemelo digital, impulsado por los avances en inteligencia artificial.



La neurocientífica y entrenadora cerebral Ana Ibáñez condujo una ponencia sobre cómo entrenar el cerebro y reprogramarlo, compartiendo en un breve espacio de tiempo algunas claves de las que utiliza en sus sesiones individualizadas de entrenamiento cerebral de deportistas de competición de alto rendimiento.



En cuanto a la ponencia lúdica 'El poder positivo del cambio', el ilusionista, humorista y conferenciante Mago More dio una serie de claves para que las empresas puedan adaptarse y sobrevivir a una época de cambios acelerados.



Respecto a la parte más técnica, el Fórum AUSAPE 2025 ha acogido más de 180 sesiones paralelas en las que los colaboradores especiales de la asociación y algunos de sus clientes expusieron soluciones y casos de éxito relacionados con diferentes áreas de aplicación de SAP. Así como más de una decena de sesiones de los Grupos de Trabajo de AUSAPE.



El empleo ha sido una pieza esencial del XX Fórum AUSAPE. El sector cuenta cn un déficit de más de 8.000 consultores SAP al año de aquí a 2027. Cómo dar solución a este reto a través de la formación y la empleabilidad fue el tema de la mesa de empleo 'España Hub Tecnológico'. María Rosa Ribó, vocal de Formación y Empleo & Mujer y Tecnología de AUSAPE y directora de Proyectos IT en Abacus Cooperativa, presentó la mesa, que estuvo moderada por Manuel Navarro, director de la revista Byte TI, y en la que participaron Ana Encinas, directora general de AUSAPE; Juan Pedro García, director de Training and Employability en SAP Southern Europe; Fernando Aguilar, director de la Experis Academy Spain, y María Victoria Martín-Lomeña, secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía.



El cierre del XX Fórum AUSAPE estuvo a cargo de Mario Rodríguez, presidente de AUSAPE y CIO & Head of IT en Siemens. Rodríguez mostró su agradecimiento y anunció que el próximo Fórum AUSAPE 2026 tendrá lugar en Santiago de Compostela el 3 y 4 de junio.



Emisor: Asociación de Usuarios de SAP

Contacto

Nombre contacto: Comunicación y Mäs

Descripción contacto: Comunicación y Más

Teléfono de contacto: 910327364