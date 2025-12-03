Good Move presenta dos entrantes navideños ligeros con limón y pomelo para disfrutar estas fiestas

Tartar de pez limón - AILIMPO / Good Move From Europe

Los cítricos como el limón y el pomelo ganan protagonismo en los menús navideños gracias a su capacidad para aportar frescura, equilibrio y ligereza. La tendencia "sin culpa" impulsa la búsqueda de entrantes que combinen sabor y moderación calórica. Good Move From Europe propone dos recetas festivas fáciles y saludables

Las búsquedas de recetas originales se disparan y muchos hogares comienzan a definir sus menús festivos cuando llega diciembre. Este año destaca el interés por entrantes frescos y ligeros que permitan disfrutar de la Navidad sin contar calorías. En esta tendencia, los cítricos -especialmente el limón y el pomelo- se han convertido en grandes aliados por su capacidad para aportar aroma, equilibrio y acidez a cualquier plato, además de encajar en elaboraciones más modernas que huyen de preparaciones pesadas.



Según los patrones de consumo de los últimos años, diciembre es el mes en el que más crece la demanda de recetas "sin culpa", aquellas que combinan sabor, estética y cierta ligereza. Los cítricos ofrecen una doble ventaja: equilibran los menús intensos y son fuente natural de vitamina C, nutriente vinculado por organismos como AESAN o la OMS al refuerzo del sistema inmunitario, la reducción del cansancio y la protección frente al estrés oxidativo.



Cada vez más cocineros apuestan por integrar limón y pomelo en sus entrantes, creando platos visualmente atractivos, llenos de matices y aptos para quienes buscan disfrutar de la mesa navideña sin renunciar al bienestar. Bajo esta premisa, la iniciativa Good Move From Europe presenta dos propuestas que combinan sencillez, frescura y equilibrio nutricional.



Vieira templada con pomelo, eneldo y pistacho

Es un entrante ligero que combina acidez y suavidad. Para prepararlo, se elabora una vinagreta mezclando zumo y ralladura de pomelo europeo con miel, AOVE y jengibre fresco. Las vieiras, previamente descongeladas, se marcan un minuto por cada lado en una sartén muy caliente y se salpimientan. Para servir, se disponen dos vieiras por persona y se bañan con la vinagreta, añadiendo pistacho picado, eneldo fresco y pequeños gajos de pomelo cortados al vivo, lo que aporta un contraste aromático y festivo perfecto para un menú navideño.



Tartar de pez limón con limón

Es una propuesta fresca y elegante para abrir cualquier comida navideña. Para su elaboración, se mezclan dados de pez limón previamente enfriados con AOVE, sal, unas gotas de zumo de limón europeo y un toque de su ralladura, evitando romper la textura del pescado. Tras reposar unos minutos en frío, se sirve sobre tostadas finas, cucharitas o acompañado de vegetales frescos, dando como resultado un entrante aromático, equilibrado y muy ligero.



Las celebraciones también pueden centrarse en el equilibrio. La Navidad es época de encuentros y mesas abundantes, pero no tiene por qué estar reñida con la salud. Introducir gestos sencillos, como elegir entrantes más frescos o incorporar frutas y verduras, puede marcar la diferencia. Apostar por ingredientes naturales como el limón y el pomelo permite disfrutar sin excesos y avanzar hacia una alimentación más consciente.



¿Qué es Good Move From Europe?

Good Move From Europe es una iniciativa respaldada por la Unión Europea y desarrollada en España por AILIMPO. Su objetivo es acompañar a los jóvenes en la adopción de hábitos más activos y saludables mediante pequeños gestos, entre ellos la incorporación de frutas y verduras como parte de una alimentación equilibrada.



