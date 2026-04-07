Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, recibe el Premio Picota del Jerte 2026

Guillermo Gracia recibe el Premio Picota del Jerte 2026 - Pau Buera - FEDDI

(Información remitida por la empresa firmante)

Valle del Jerte, 7 de abril de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte entregará el próximo lunes, 13 de abril a las 12:30 horas, el premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026 al campeón mundial de natación adaptada Guillermo Gracia, como reconocimiento a su extenso palmarés y a su personalidad auténtica, cualidades que comparte con este producto del norte de Extremadura.

La entrega se realizará durante la trigésimo novena edición de Salón Gourmets, que se celebra en Madrid. El galardón será otorgado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, en el stand de la comunidad autónoma.

Se trata de la XVI edición del Premio Excelencia a la Picota, que en ocasiones anteriores recayó sobre perfiles destacados como Mario Vaquerizo; el atleta y oro olímpico, Álvaro Martín; los cocineros Toño Pérez y Sergi Arola; los periodistas Pepa Bueno, Pepa Fernández, Juan Ramón Lucas, Raquel Sánchez Silva, Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Roberto Brasero y Jacob Petrus; la actriz y directora Blanca Portillo o los cantantes Robe Iniesta y Soraya Arnelas.

El Premio Picota del Jerte es un galardón que reconoce la labor de todos aquellos profesionales de diferentes ámbitos que destacan por su trabajo, su excelencia y por difundir la calidad del producto.

Guillermo Gracia, premio Picota

El palmarés de Guillermo Gracia impresiona. Con solo 22 años, es 27 veces campeón del mundo y 10 veces plusmarquista mundial de natación adaptada. Además, el nadador cacereño, que tiene síndrome de Down, compite esta misma semana en el Campeonato de España de Natación FEDDI 2026, en la que es su décima participación.

Gracia destaca que su “capacidad es mayor que su discapacidad” y narra que entró por primera vez en una piscina a los tres meses por recomendación médica y desde entonces no ha parado de nadar. Su palmarés, su disciplina y su dedicación le han convertido en un referente y en una figura clave para inspirar y romper barreras.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte

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