Los hogares españoles se gastarán de media 322,74€ mensuales para calentar sus viviendas este invierno

Publicado 08/11/2018 9:59:48 CET

Las variaciones en la climatología por provincias, el sistema de calefacción elegido y la subida del precio de la luz hacen que la inversión de los hogares se dispare este invierno, según datos obtenidos de un estudio realizado por Certicalia por provincias y en Tarifas Gas Luz

La subida del precio de la luz disparará el gasto de energía eléctrica para la calefacción este invierno. Los que viven en las Comunidades Autónomas más frías pueden apostar por cambios en su sistema y mejoras de aislamiento para reducir el coste de la factura.

Costes de calefacción eléctrica con la subida en el precio de la luz Los datos de gasto medio en calefacción eléctrica en kw/m2 para una vivienda media de 75 metros cuadrados obtenidos mediante Tarifas Gas Luz y un estudio realizado por Certicalia , muestran que en las provincias más gélidas se podrían llegar a pagar casi 500 euros al mes en invierno para mantener sus casas a una buena temperatura. El gráfico se calcula con el precio medio de 0.13847€ kw/h de este año.

Todos los que tengan un sistema de calefacción eléctrico notarán la subida de la tarifa de la luz. El gasto en calefacción ponderado a los cinco meses más fríos (noviembre a marzo) alcanzará los 322,74€ mensuales de media.

Un 23,6% de hogares españoles no tienen un sistema de calefacción instalado El problema del alto coste de la energía para la calefacción no es nuevo, pero se va elevando cada año. Conforme a los datos de temperatura media por provincias obtenidos en AEMET, las Comunidades Autónomas con temperaturas media más bajas son Castilla y León 3,4º C (un 9,8% de viviendas sin sistema de calefacción), Aragón 4,9º C (un 17% de hogares sin calefacción), Navarra 5º (7,1% de familias sin instalación de calefacción) y Castilla La Mancha 5,4º C (13,5% de hogares sin sistemas), en consecuencia, podemos ver que existen muchas familias que están pasando frío durante los inviernos.

La preocupación por este asunto se ha acentuado. Por eso se han creado incentivos y subvenciones con importantes ahorros en las i nstalaciones d e sistemas de calefacción nuevos o en la renovación de los antiguos por otros más eficientes. Cada Comunidad Autónoma convoca las suyas propias a través de diferentes organismos y en distintas épocas del año. Por ejemplo, en Galicia, se convocó entre febrero y marzo de 2018 la línea del INEGA que permite obtener hasta un 50% de subvención del coste de instalación de energías renovables en viviendas particulares. Aquí se incluyen los sistemas que funcionan con pellets de biomasa, bombas de calor y solar.

Hacia un consumo energético inteligente: soluciones para ahorrar en la factura energética Los consumos y costes señalados hacen referencia a la calefacción eléctrica. Actualmente, por el coste de la luz que se continúa disparando año tras año, resulta el sistema más costoso. Sin embargo, es también el más sencillo de instalar. Algunos hogares sí han hecho el cambio y logran amortizar esa inversión inicial ahorrando mes a mes y manteniendo su casa a una temperatura agradable en invierno.

Pero, ¿qué soluciones son las más recomendables para ahorrar en la factura? Estas son algunas de las más recomendables:

Con inversiones en nuevos sistemas y aislamiento:

Elegir un sistema de calefacción con un combustible más económico.

Cambiar la caldera por una más eficiente, equipada con nuevas tecnologías que ofrecen mayor aprovechamiento de la energía y un gasto más equilibrado.

Analizar las soluciones que existen para aislar mejor la vivienda y plantearse la inversión con la que se puede reducir en un 30% el consumo energético.

Sin inversiones en nuevos sistemas o aislamiento:

Cambiarse a una tarifa eléctrica con discriminación horaria (nocturna) y utilizar temporizadores para activar solo en las horas valle la calefacción.

Instalar temporizadores inteligentes que encienden la caldera con un sistema de hábitos establecido que permite reducir el consumo, mantener la casa confortable cuando se está en ella y reducir el gasto al aprovecharse las horas de menor coste.

Revisar los hábitos familiares para evitar despistes como ventanas y puertas abiertas, así como la necesidad de abrigarse en casa manteniendo una temperatura en torno a 18-20 grados.

Hacer las revisiones anuales necesarias para que el sistema esté optimizado y no gaste más de lo debido.

Este año el invierno ha llegado mucho antes de lo previsto. Aunque el cambio climático ha elevado las temperaturas de algunas regiones, también trae consigo fenómenos meteorológicos extremos como el frío polar y las lluvias generalizadas que hacen que tener un buen sistema de calefacción en el hogar sea más que nunca una necesidad.

