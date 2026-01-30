Ilusiona convierte la Bowling Cup KOI Edition en un evento de alcance nacional junto a Ibai Llanos

Ibai Llanos junto a varios creadores del ecosistema Movistar KOI - ILUSIONA

Madrid, 30 de enero de 2026.

Ilusiona, la marca líder de centros de ocio en España, ha vuelto a marcar un hito con la celebración de la Bowling Cup KOI Edition, un evento de gran impacto celebrado en Ilusiona Barnasud y extrapolado al resto de centros de la compañía en todo el país.

El evento contó con la presencia de Ibai Llanos, el creador de contenido más influyente del panorama hispanohablante, que eligió Ilusiona como escenario para protagonizar este formato innovador. Junto a él participaron creadores del ecosistema Movistar KOI, organización de la que Ilusiona es patrocinador oficial, como Perxitaa, Karchez, Reven Ander, Black, Marta Ródenas o Pausenpai, sumando entre todos millones de seguidores y generando un alcance masivo.

La Bowling Cup se retransmitió en directo a través del canal oficial de Twitch de Movistar KOI, congregando a más de 70.000 espectadores, pero la experiencia fue mucho más allá del streaming. Ilusiona activó una campaña nacional para que el público pudiera vivir el evento en directo desde todos sus centros con bolera, jugando al mismo tiempo que sus streamers favoritos gracias a una promoción exclusiva.

La acción logró casi 1 millón de personas alcanzadas, más de 13.000 clics en la inscripción y cerca de 2 millones de impresiones en redes sociales, demostrando la capacidad de Ilusiona para convertir un evento digital en tráfico real a sus espacios físicos.

Con esta iniciativa, Ilusiona refuerza su papel como motor de afluencia en los principales centros comerciales de España, impulsando el cross-selling entre ocio y retail y contribuyendo a aumentar la afluencia en días y franjas horarias valle.

Con 34 centros de ocio en España y en pleno crecimiento, Ilusiona consolida su liderazgo apostando por experiencias innovadoras que conectan el ocio presencial con el entretenimiento digital.

Sobre Ilusiona

Ilusiona es la marca líder en centros de ocio en España, especializada en experiencias de entretenimiento para todos los públicos. Su red de centros y su apuesta constante por la innovación la posicionan como un referente del ocio experiencial en el entorno comercial.