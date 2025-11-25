intu Xanadú se transforma en un escenario musical futurista para celebrar el Black Friday

- Del 28 al 30 de noviembre, los visitantes podrán participar en la experiencia ‘Black Stage’, un concurso musical interactivo para ganar premios canjeables en operadores del centro

- El Black Friday tendrá lugar oficialmente el viernes 28 de noviembre, pero muchos de los establecimientos de intu Xanadú empezarán con ofertas, promociones y descuentos en los días de antes

Madrid, 25 de noviembre de 2025.- Se acerca uno de los eventos comerciales más esperados del año: el Black Friday, una tradición nacida en Estados Unidos para dar comienzo al arranque de las compras navideñas, y que este año se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre.

Y para celebrarlo, del 28 al 30 de noviembre, intu Xanadú (Planta Xanadú, planta alta) se transformará en un escenario futurista lleno de energía para que los visitantes puedan participar en ‘Black Stage: una misión musical’. Como si de un concurso de la televisión se tratase, los participantes se adentrarán en un plató para participar en diferentes pruebas como ‘El idiotizador’, ‘Sigue la canción’ o ‘El minuto de oro’.

Un presentador guiará a los concursantes para hacer aún más real sí cabe la experiencia, y una cabina musical con plataforma 360º capturará todo lo que se sucede alrededor para poder compartir este recuerdo inolvidable en redes sociales. Todos aquellos que superen las pruebas podrán llevarse premios directos canjeables en algunas de las tiendas que operan en el centro.

Además de pasarlo bien y ganar alguno de los premios, los visitantes también podrán beneficiarse de las ofertas, promociones y descuentos que estarán disponibles en los diferentes establecimientos del centro tanto el viernes 28 de noviembre como los días previos. Así, intu Xanadú reafirma su posición como referente de moda con las últimas tendencias en sus tiendas, para que cada visita sea una experiencia completa.

Más información: https://www.intuxanadu.com/landing/black-friday-2025/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

