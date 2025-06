‘It’s Like That’ es reinventada por el Grupo LEGO para empoderar a una nueva generación de niñas

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo videoclip y la campaña titulada 'She Built That' ('Es su construcción' en España) animan a las niñas a redefinir y reivindicar lo que significa ser una constructora y celebran su creatividad. Un reciente estudio global revela que "un hombre en una obra de construcción" es la asociación más común que hacen los niños con la palabra "constructor"

Madrid, 12 de junio de 2025.- El Grupo LEGO ha lanzado una nueva campaña llamada She Built That. Junto con su Global Girls Crew, han reinventado el innovador tema de hip hop de RUN DMC, 'It’s Like That', convirtiéndolo en una vibrante celebración de la creatividad femenina. Los fans pueden ver el videoclip de 'She Built That' aquí.



En un mundo donde la "construcción" aún se ve desde una perspectiva de género, el himno reinventado, lanzado por primera vez en 1983 por RUN DMC, construye una nueva narrativa. Titulado 'She Built That', las letras actualizadas y el videoclip buscan servir de ejemplo para la sociedad y las niñas de todo el mundo a verse a sí mismas como inspiradoras constructoras, creadoras e innovadoras. La nueva versión del hit reúne a destacadas estrellas de la Generación Z y de la Generación Alpha, mostrando cómo las niñas ya están moldeando el mundo que las rodea de manera increíble.



'It’s Like That' es considerado un himno pionero de su época, que revolucionó el hip-hop al combinar las realidades urbanas con un mensaje esperanzador. La versión reinterpretada por el Grupo LEGO honra el pasado y allana el camino hacia un futuro en el que todas las niñas puedan declarar con confianza: 'She built that!'



Joseph "Rev Run" Simmons y Darryl "DMC" McDaniels han afirmado: "Run DMC siempre ha representado un himno para romper barreras e inspirar cambios. Estamos emocionados de ver nuestro clásico tema reinterpretado como ‘She Built That’, celebrando la creatividad e innovación de las niñas en todo el mundo. Así como nosotros rompimos los límites del hip-hop, queremos inspirar un mundo donde cada niña reconozca su poder para construir".



La campaña llega en un momento en que la visión de la sociedad sobre los constructores sigue estando fuertemente influenciada por estereotipos de género. A pesar de los avances, una nueva investigación global encargada por el Grupo LEGO revela que, cuando los niños escuchan la palabra "constructor", las asociaciones más comunes son "un hombre en una obra de construcción" (39 %) y "un niño jugando con bloques de construcción" (36 %)*.



La encuesta, realizada a 32,605 padres e hijos*** de 21 países, reveló que el 80 % de los adultos encuestados cree que la sociedad aún considera que los niños son mejores constructores que las niñas. No es sorprendente que, como resultado, las niñas y las madres a menudo subestimen sus propias habilidades para construir en comparación con los niños y los padres****. El Grupo LEGO quiere cambiar esto.



El estudio también reveló una brecha de confianza entre los niños, ya que las niñas se califican a sí mismas con menos habilidades para construir que los niños. El 70% de las niñas afirmó que les cuesta percibirse como buenas a la hora de construir cosas.



Resulta esperanzador que el 81% de los padres crea que es hora de hacer que la palabra "construcción" sea más inclusiva en cuanto al género, y los niños están de acuerdo: más del 92% dice que todos deberían sentirse capaces de construir, mientras que el 86% cree que el apoyo creativo temprano podría empoderarlos para cambiar el mundo.



Lena Dixen, SVP, Product Group, Core Businesse en el Grupo LEGO, afirma: "Ser constructora va más allá de cascos y martillos. Se trata de aprovechar el potencial creativo que hay en cada joven para construir sueños, forjar conexiones y moldear el futuro. Cada niña y mujer es una constructora, ya sea formando equipos, enfrentando desafíos o superando límites. Con ‘She Built That’, nuestro objetivo es empoderar a la próxima generación de constructoras y contribuir a fomentar una sociedad donde todos los niños puedan alcanzar su máximo potencial creativo y recibir el reconocimiento que merecen, sin importar su género".



Liderado por la estrella del scratch de 17 años nacida en Chicago, DJ Livia, y la destacada baterista y autora Nandi Bushell, de Ipswich, Suffolk, la Global Girls Crew del Grupo LEGO es una potencia de jóvenes creadoras.



Reescribiendo las reglas de lo que significa construir, 'She Built That' también cuenta con la pionera del pop alternativo Cacien (Shenzhen, China), la vocalista y productora inspirada en el hip hop Pink Oculus (Ámsterdam, Países Bajos) y el dúo viral de baile Brooke Blewitt y Jess Qualter (Blackpool, Reino Unido).



Nic Taylor, SVP del Grupo LEGO y directora de Our LEGO Agency, añade: "Al proponernos celebrar la increíble creatividad de las constructoras, reutilizar la icónica canción de RUN DMC fue una elección natural. ‘It’s Like That’ siempre ha tratado de desafiar las normas e inspirar el cambio, y con ‘She Built That’ le hemos impregnado la esencia del empoderamiento y la innovación. Este himno reinterpretado es un movimiento para redefinir lo que significa ser constructora. Queremos inspirar a las niñas de todo el mundo a verse a sí mismas como creadoras y pioneras, capaces de moldear su mundo de maneras extraordinarias".



Para apoyar y celebrar la creatividad de las niñas, el Grupo LEGO ha lanzado su última edición de los Talleres de Creatividad. Como parte de esta iniciativa, ofrece una serie de emocionantes talleres para jóvenes creadoras de 6 a 12 años, disponibles en tiendas LEGO seleccionadas y en LEGO.com.



Para celebrar el lanzamiento de She Built That, el Grupo LEGO también presenta un nuevo juego. Los jugadores podrán mover su propio avatar minidoll de LEGO y crear su propia versión del videoclip, con muchas características especiales, como ángulos de cámara personalizables, fondos geniales y emocionantes misiones secundarias. El juego se lanza hoy, 4 de junio, en www.kids.lego.com/she-built-that.



En el marco de She Built That en España, el Grupo LEGO ha contado con la colaboración de Chiara Oliver, cantante y exconcursante de Operación Triunfo 2023, quien se ha convertido en un referente para muchas niñas gracias a su autenticidad y talento. Apasionada del universo LEGO, Chiara ha hablado sobre cómo construir con estas piezas estimula su creatividad y le sirve de inspiración en el proceso de composición musical, lo que la convierte en la voz ideal para transmitir el mensaje de empoderamiento de la campaña: las niñas también pueden construir, crear y soñar a lo grande.



Como parte de la campaña She Built That, del 9 al 15 de junio, en la LCS del centro comercial Paraquesur (Madrid), también se llevará a cabo el taller Buildher Hub, un espacio creativo donde las niñas podrán convertirse en arquitectas de sus propios sueños. A través del juego, la imaginación y la construcción con sus propias manos, podrán explorar ideas, resolver retos y diseñar un mundo que refleje su visión. Una vez que hayan terminado su misión, las participantes podrán sacarse fotos junto a sus creaciones en un photocall especial y llevarse a casa un recuerdo inolvidable.



Cada ladrillo que coloquen es un acto de empoderamiento, demostrando que las niñas pueden crear, innovar y liderar. Buildher Hub estará abierto al público del 9 al 12 de junio de 11:30h a 20:30h, el viernes 13 de 16:30h a 20:30h y sábado 14 y domingo 15 de 11:00h a 21:00h.



Emisor: Grupo LEGO

Contacto

Nombre contacto: Laura Cuesta

Descripción contacto: Best

Teléfono de contacto: 915211134