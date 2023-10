KAYAK lanza una nueva herramienta para ayudar a los viajeros a encontrar el mejor momento para viajar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de octubre de 2023.

El buscador de viajes ha lanzado una nueva herramienta para ayudar a los usuarios a saber cuándo es el mejor momento para viajar y reservar sus vuelos y hotel en el destino de sus sueños, teniendo en cuenta el tiempo, las aglomeraciones y el precio. Gracias a la integración de ChatGPT, la herramienta también ofrece al usuario un mes alternativo para viajar en base a los eventos culturales y estacionales más relevantes

Son muchas las preguntas que se le plantean a los viajeros cuando empiezan a planificar un viaje y, para muchos, la planificación previa puede llegar a ser realmente estresante si no saben por dónde empezar.



Para ayudar a los viajeros españoles a saber cuándo viajar y reservar a buen precio su próxima escapada en función del lugar de origen, el destino y la duración del viaje, KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, ha lanzado la herramienta "El Mejor Momento para Viajar", que también tiene en cuenta el tiempo y las aglomeraciones.



El mejor momento para viajar

Con miles de rutas entre las que elegir, la herramienta "El Mejor Momento para Viajar" incorpora datos predictivos de los miles de millones de consultas de viajes realizadas en KAYAK para sugerir si al bolsillo del viajero le conviene volar o quedarse en casa en una fecha determinada. Con una predicción de los precios futuros de vuelos de hasta nueve meses, la herramienta compara los precios con la estacionalidad y los datos meteorológicos externos, permitiendo a los viajeros determinar fácilmente el mejor mes para su próximo viaje.



Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "En muchas ocasiones no se trata de descartar un destino al que teníamos muchas ganas de ir, sino de encontrar los mejores momentos para visitarlo. Con nuestra nueva herramienta queremos ayudar a los viajeros a decidir estratégicamente cuándo es el mejor momento para viajar a sus destinos soñados, puesto que ese destino puede ser inasequible en el mes de diciembre y estar al alcance de sus bolsillos en primavera".



¿Cómo funciona?

Paso 1: Introducir el destino – descubrir en qué mes ir

El viajero introduce el aeropuerto de origen, el destino final y elige una de las duraciones de viaje más populares de KAYAK (4, 7 o 14 días). KAYAK le dirá cuál parece ser actualmente el mejor mes para viajar. Por ejemplo, por el momento, noviembre parece ser el mejor mes para que los viajeros españoles vuelen a Tokio desde Madrid - el destino de larga distancia que más han buscado este otoño***- por los bajos precios de los vuelos, un clima agradable (con una temperatura media de 13°C) y menor aglomeración de gente.



¿Y qué ocurre si el viajero quiere viajar en un mes diferente al recomendado inicialmente por KAYAK? Pues que ChatGPT^ y los datos del motor de búsqueda de viaje hacen el resto.



Así, siguiendo con el ejemplo de Tokio, ChatGPT sugiere diciembre como un mes alternativo para viajar, en esta ocasión teniendo en cuenta eventos culturales, como las luminarias invernales y los mercados de Navidad. Pero no solo eso: ChatGPT apunta también qué podría suponer para el presupuesto del viajero este cambio de fecha y qué pueden esperar de la metereología para que el usuario tenga toda la información a la hora de tomar una decisión.



Paso 2: Seleccionar las fechas de viaje

Una vez que el viajero haya decidido el mes en el que desea viajar, es el momento de averiguar qué días puede volar a un precio más económico. La vista de calendario de KAYAK ofrece un resumen semanal, a nueve meses vista, donde se predice la variación de los precios de vuelo según la fecha.



Paso 3: Descubrir cuándo reservar vuelo y hotel a un bajo precio

Decidida la fecha de viaje, es hora de saber cuándo reservar. La nueva herramienta de KAYAK recomienda al viajero el mejor momento posible para reservar su vuelo y hotel antes de que los precios empiecen a subir. Además, permite fijar una alerta de alojamientos y vuelos para que el usuario esté informado de cualquier actualización de precio.



Video tutorial sobre esta nueva herramienta en este enlace.



"En KAYAK queremos ofrecer a nuestros viajeros el servicio más preciso y ayudarles a ahorrar tiempo y dinero buscando entre miles de ofertas de viajes con un solo clic. Integrar la IA en nuestra nueva herramienta "El Mejor Momento para Viajar", nos ha impulsado al siguiente nivel permitiéndonos ofrecer al viajero la recomendación de viaje más completa", señala Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa.



El mejor momento para viajar: edición especial Navidad y Año Nuevo

En KAYAK saben que el tiempo vuela y que los españoles están más interesados en viajar durante las vacaciones de Navidad que el año pasado (las búsquedas de vuelos aumentaron alrededor de un 5% con respecto a las vacaciones de Navidad de 2022)****.



Pero también que, aunque volar en estas fechas puede resultar de media un 9% menos económico que el año pasado****, es posible que los viajeros españoles puedan seguir adelante con sus planes sin hacerse un agujero en el bolsillo, si planifican con inteligencia. Por ello, KAYAK ha creado una edición especial de Navidad y Año Nuevo de la herramienta El Mejor Momento para Viajar para ayudar a los viajeros a encontrar las fechas con los precios más bajos***** y el mejor momento para reservar su vuelo a su destino soñado en las vacaciones de Navidad.



* Basado en búsquedas de vuelos realizadas en Kayak.es y sitios asociados en el periodo entre 01/01/2023 - 15/08/2023 para fechas de viaje 15/09/2023 - 30/11/2023 comparadas con los mismos periodos en 2022.



** La investigación de 1.006 adultos españoles de entre 18 y 75 años fue realizada por Norstat en nombre de KAYAK. La recogida de datos tuvo lugar entre el 16 y el 25 de mayo de 2023 a través de una encuesta online.



*** Basado en búsquedas de vuelos, hoteles y coches realizadas en KAYAK.es y marcas asociadas del 10/01/2022 al 04/09/2023 comparado con el 10/01/2021 al 04/09/2022, para fechas de viaje del 15/09/2023 al 30/11/2023 comparado con el mismo periodo en 2022. Los porcentajes son aproximados y no se puede garantizar el ahorro.



**** Basado en búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK.es y marcas asociadas del 15/01/2023 al 18/09/2023 para fechas de viaje del 15/12/2023 al 08/01/2024.



***** La recomendación de fechas de viaje y el ahorro previsto se basan en las condiciones actuales del mercado, que están sujetas a cambios.



****** Las imágenes proporcionadas por KAYAK solo pueden incluirse en contenidos relacionados con este comunicado de prensa.



^Esta función está desarrollada por ChatGPT: un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y entrenado con datos propios de KAYAK y datos de terceros no verificados por KAYAK. Todo el contenido se presenta tal cual y sin verificación por parte de KAYAK. El uso es bajo su propio riesgo.



^^El ahorro previsto se basa en las condiciones actuales e históricas del mercado, que están sujetas a cambios, y debe utilizarse únicamente con fines informativos.



Metodología de "El Mejor Momento para Viajar"

Con miles de rutas entre las que elegir, la herramienta del mejor momento para viajar de KAYAK combina datos de precios y estacionalidad de los miles de millones de consultas de viajes de KAYAK con información meteorológica de fuentes externas. Para más información sobre la metodología de la herramienta"El Mejor Momento para Viajar", visitar www.kayak.es/el-mejor-momento-para-viajar.







