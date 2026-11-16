El lanzamiento de “Sounds Of The Multiverse Vol. 2” alcanza audiencias en 163 países

360WE Music - IRENE LOPEZ

(Información remitida por la empresa firmante)

Miami, 16 de noviembre de 2026.

Sounds of the Multiverse es una creación innovadora que combina ciencia ficción, personajes CGI, mundos imaginarios y música del multiverso para construir un ecosistema propio que aspira a trascender las plataformas musicales y llegar a los festivales inmersivos del futuro con su tecnología “SILVER”.

360WE Music plantea la posibilidad de llevarnos a lugares que todavía no existen en nuestro universo con el lanzamiento de ¨Sounds Of The Multiverse Vol. 2”, una ambiciosa producción internacional que desafía los límites convencionales de la música y convierte cada canción en una puerta de entrada a otra dimensión. Con 25 canciones, cinco multiversos y 25 identidades de DJ virtuales, el proyecto ya conecta con audiencias de más de 163 países, incluido toda América, y parte de Europa, Asia, África y Oceanía.

¨Sounds Of The Multiverse Vol. 2” ya está disponible en todas las plataformas digitales, con distribución internacional a través de ADA, compañía perteneciente a Warner Music Group. El álbum fusiona música del multiverso, ciencia ficción y narrativa audiovisual en una experiencia sonora que invita a explorar nuevos universos y descubrir formas diferentes de conectar con la música, más allá de las fronteras y las culturas. Además viene acompañado de un video musical producido por Edward Benítez, Director Creativo Audiovisual y Supervisor de VFX.

“Con Sounds Of The Multiverse queremos ir más allá de lo que tradicionalmente entendemos por un proyecto musical. Estamos creando una fusión de sonidos que crean una nueva dimensión conectando con la Generación Ser-Ser. Nuestra visión es conectar música, imaginación y tecnología para ofrecer al público una experiencia que trascienda las fronteras del entretenimiento convencional”, explica Lucas Piña, fundador, CEO y CCO de 360WE Music.

El proyecto se articula alrededor de cinco multiversos —Jamska (Fascinación) , Alpha Ceti (Fantasía), Sanhanna (Trance), 25C ( Desconexión) y Gamma Lyrae (Libertad y Arte)—, cuyos personajes, representados por 25 identidades de DJ, protagonizan un recorrido musical en el que cada canción aporta una historia y una personalidad propias. El álbum alterna estos cinco mundos a lo largo de cinco ciclos, invitando al oyente a experimentar diferentes emociones en cada multiverso.

El protagonista de este lanzamiento es DJ Lucernast, representante del universo Alpha Ceti, cuyo tema “White Beneath the Clouds” ha sido seleccionado como focus track de la campaña global. Producida por David Esteban Castañeda, la canción presenta a un personaje que transforma las nubes en aliadas para proteger a su comunidad.

“El reto de Sounds Of The Multiverse es llevar un concepto creativo tan ambicioso a una audiencia verdaderamente global. La música es un lenguaje universal y queremos demostrar que también puede abrir la puerta a nuevas formas de descubrir, experimentar y consumir contenidos musicales”, afirma Diego Benitez VP de música 360WE Music.

Si quieres conocer más este proyecto, descubrir canciones, explorar personajes y conocer las historias de los cinco universos entra en www.soundsofthemultiverse.com