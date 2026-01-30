Madrid Fusión 2026: Viajar a Lima, el Amazonas o la costa norte peruana a través del paladar

Stand de Perú en Madrid Fusión 2026 - Promperú

Las tres jornadas de inmersión en la rica cultura gastronómica peruana llegan a su fin con el cierre de la participación de PROMPERÚ en Madrid Fusión 2026. Llega el momento para que los miles de profesionales y aficionados que disfrutaron de las demostraciones gastronómicas en la taberna limeña de IFEMA, empiecen a soñar con degustarlas en su lugar de origen: Perú

Lima: capital del sabor

El primer día del congreso, el stand peruano —un espacio de 100 m ambientado como una tradicional taberna limeña— supuso un viaje a la gran capital culinaria: Lima, premiada como Mejor Ciudad Culinaria de América Latina 2025 en los World Culinary Awards. La capital peruana ofrece incontables placeres al viajero gastronómico, desde cevicherías populares hasta restaurantes de fama mundial, posicionándose como un destino que siempre sorprende por su constante evolución y riqueza.



Paula Gutiérrez, creativa chef con gran proyección internacional, y Roberto Suhuay, referente de la cocina criolla y limeña en España, fueron los encargados de reinterpretar las recetas limeñas desde una óptica contemporánea. Un viaje sensorial que completaron las presentaciones sobre las tradiciones del pan y el café como parte del ADN limeño, a cargo de John Torres.



Amazonía que alimenta el futuro

Con ingredientes autóctonos que cuentan historias de comunidades, biodiversidad y equilibrio con la naturaleza, la cocina amazónica fue protagonista durante el segundo día. Cindy Reategui fue la encargada de presentar uno de los numerosos proyectos que innovan en la Amazonía.



Desde el respeto a la tradición y al entorno, Reategui aúna con éxito la agricultura regenerativa con el empoderamiento económico para las mujeres de comunidades nativas. Tras las ponencias, los chefs Omar Malpartida y Luis Arévalo, muy conocidos por el público español, hicieron el resto para deleitar a los comensales con los exóticos sabores de la Amazonía peruana.



Costa Norte: donde el sabor es milenario

Lambayeque, Piura, Tumbes: territorios donde el mar, el fuego y la memoria crean una cocina honesta, poderosa y profundamente emocional. Hoy, la costa norte peruana impacta al viajero por sus sabores intensos, el uso generoso de ingredientes como el culantro o la chicha de jora, y una fuerte herencia precolombina y mochica.



Los chefs Robert Richter, especializado en gastronomía norteña, y Juan Alfonso Urrutia, gran referente de la cocina nikkei, ofrecieron el almuerzo a cuatro manos en esta sabrosa jornada, donde no faltó el aclamado café peruano.



Una invitación al viaje gastronómico

Perú cierra esta edición de Madrid Fusión, que también contó con la presencia de Johnny Schuler, embajador del Pisco, y Harry Neira, especialista en café, demostrando por qué año tras año revalida su título de 'Mejor destino culinario del mundo' en los World Travel Awards. Sin duda, una invitación a descubrir en primera persona una oferta gastronómica sin igual que sitúa a Perú como destino imprescindible para este 2026.



