MADRID TOP WINE by Peñín 2026: una nueva dimensión profesional e internacional para el vino de calidad - Grupo Peñín

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el respaldo de la Comunidad de Madrid, el encuentro reúne a más de 300 bodegas y 1.700 vinos y refuerza el papel de la capital como punto de conexión entre productores, compradores y prescriptores del sector vitivinícola.

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- Más de 300 bodegas y 1.700 vinos han participado en MADRID TOP WINE by Peñín 2026, que ha celebrado los días 16 y 17 de noviembre su primera edición bajo esta nueva denominación. El encuentro abre una nueva etapa con vocación internacional y mantiene su apuesta por reunir en Madrid una selección de los mejores vinos nacionales e internacionales. Para Inés Satrústegui, directora general de Peñín, esta evolución busca “reforzar la proyección exterior de un evento que sitúa la calidad como único criterio de selección”.

La Comunidad de Madrid ha respaldado esta edición, reafirmando su compromiso con la promoción de los vinos de calidad y con el impulso de la región como escenario de referencia para la actividad comercial y profesional de la industria vitivinícola.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha inaugurado el encuentro y ha destacado su importancia para impulsar el sector vitivinícola, favorecer su desarrollo comercial y “convertir el conocimiento mutuo en relaciones comerciales duraderas”.

Durante los días 16 y 17 de noviembre, IFEMA MADRID ha acogido a bodegas, distribuidores, compradores, sumilleres y otros profesionales con capacidad de compra y prescripción, que han podido conocer y catar una selección de referencias con calificaciones de entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027. Una propuesta que sitúa la calidad como principal seña de identidad del encuentro y lo diferencia dentro del calendario ferial del sector.

Durante las dos jornadas, IFEMA MADRID ha reunido a bodegas, distribuidores, compradores, sumilleres y otros profesionales con capacidad de compra y prescripción, que han tenido la oportunidad de descubrir y catar una selección de vinos con calificaciones de entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027. Un criterio de selección que convierte la calidad contrastada en el principal elemento diferenciador de MADRID TOP WINE dentro del calendario de encuentros profesionales del sector.

La producción madrileña ha contado con un espacio institucional propio impulsado por la Comunidad de Madrid, dedicado a la D.O. Vinos de Madrid. A esta presencia se ha sumado la de 15 microproductores, que han acercado al público profesional proyectos singulares y elaboraciones de pequeña escala. La dimensión internacional ha sido otro de los ejes de esta edición, con la presencia de bodegas de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Georgia y Portugal.

El programa profesional se ha completado con una agenda de actividades y catas especializadas. La jornada del lunes ha acogido siete catas protagonizadas por los consejos reguladores de Rioja, Valencia, Campo de Borja, Cava, El Hierro y Terra Alta, además del grupo bodeguero Zamora Company.

La programación del martes 17 ha estado centrada en los vinos madrileños, con diferentes actividades promovidas por la D.O. Vinos de Madrid, y en el debate sobre el posicionamiento exterior del vino español. En este contexto, se ha celebrado la mesa redonda Crear prestigio internacional con los mejores vinos españoles, moderada por Pedro Ballesteros MW y con la participación de Meritxell Juvé, consejera delegada de Juvé & Camps Prime Brands; Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Grupo Alma Carraovejas; Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny; e Inés Satrústegui, directora general de Peñín.

MADRID TOP WINE by Peñín inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidar Madrid como punto de encuentro para el negocio, la prescripción y la promoción de los vinos de calidad. La próxima edición se celebrará los días 29 y 30 de noviembre de 2027 en IFEMA MADRID.

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Mercedes Santos

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