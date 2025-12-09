M.A.R. Editor conmemora el 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial con Vic Echegoyen - M.A.R.

Madrid, 09 de diciembre de 2025.- Cuando conmemoramos el 80º aniversario del final de la segunda Guerra Mundial, M.A.R. Editor presenta la nueva novela histórica de Vic Echegoyen, Blitz. La destrucción de Dresde. Presenta el escritor Miguel Ángel de Rus. Se celebra el acto el miércoles, 10 de diciembre, a las 19 h, en la librería Lé de Avenida Alberto Alcocer, 8, Madrid. En Blitz, la destrucción de Dresde Vic Echegoyen narra como ante la imposibilidad de parar a la Alemania nazi las Fuerzas Aéreas Británica y de EEUU sometieron a Dresde el 13 y 14 de febrero de 1945 a un bombardeo de saturación arrasándolo todo.

Esos bombardeos costaron más de 25.000 vidas humanas y la destrucción total de Dresde, llamada la Florencia del Elba. La autora, Vic Echegoyen, residente en Hungría, desciende de una familia hispano-húngara de cineastas, músicos, pintores y escritores, entre los que se incluyen Sándor Márai e Imre Madách. Por ello y por su trabajo en la sección española de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, es muy sensible al devenir del continente. Afirma Echegoyen: “Blitz. La destrucción de Dresde es un homenaje a las víctimas civiles de esa ciudad: niños, artistas, prisioneros de guerra, incluso animales del zoo, que luchan juntos por salvar la vida en un mundo en llamas, en una danza de la muerte donde nadie puede ganar y todos salen perdiendo: es un canto a la reconciliación donde víctimas y verdugos de ambos bandos enfrentados se dan la mano y el perdón para siempre”.

Para Vic Echegoyen: “Si Hitler hubiera capitulado habría ahorrado a Alemania los bombardeos por saturación que pactaron la Unión Soviética, Inglaterra y EEUU, coincidiendo con los Carnavales. Lo que describo en Blitz simboliza la monstruosidad de todas las guerras: es el amor a la vida de sus personajes reales y la esperanza de paz de las personas que ven cómo los políticos vuelven a crear tensiones que podrían generar un nuevo desastre total en Europa”. Vic Echegoyen, que publica habitualmente en grandes grupos editoriales de España, Italia, Francia y Portugal, esta novela histórica pretende ser un recuerdo del valor de la paz y la vida cotidiana.



