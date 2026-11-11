Marilia Andrés (Ella Baila Sola): treinta años de canciones y el coraje de seguir creando - Marilia Andrés (Ella Baila Sola)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.- De los himnos de Ella Baila Sola a la libertad de Bailar conmigo, Marilia celebra una trayectoria que pertenece también a quienes la han escuchado. El 19 de noviembre, la Sala Galileo Galilei de Madrid volverá a reunir su historia y su presente.

Basta con nombrarlas: Mujer florero, Cuando los sapos bailen flamenco, Amores de barra, entre otras. Para quienes crecieron con ellas, esos títulos guardan una edad, una amistad, una despedida, el instante en que alguien encontró palabras para explicar lo que le estaba pasando. Marilia (Ella Baila Sola) forma parte de esa memoria compartida. Su voz acompañó la vida de muchas personas y sigue buscando nuevas maneras de hacerlo.

Ahora celebra treinta años en la música con una gira que reúne las canciones de Ella Baila Sola y las de su carrera en solitario. El aniversario permite contemplar la dimensión del camino recorrido: tres discos de estudio con el dúo y otros tres como Marilia. En el centro de todo permanece el oficio que sostiene esa historia: escribir, cantar y compartir.

En 1996, junto a Marta Botía, Marilia irrumpió con el primer álbum de Ella Baila Sola. Después llegarían E.B.S. (1998) y Marta y Marilia (2000). Aquellas canciones cruzaron fronteras, vendieron millones de discos y encontraron un lugar duradero en el pop en castellano. Había frescura en sus voces, historias reconocibles y una forma directa de hablar del deseo, las contradicciones y la libertad y el público las incorporó a su vida.

El tiempo ha ensanchado el significado de aquel repertorio. Quienes lo escucharon en su juventud vuelven a él con otras experiencias a cuestas. Un estribillo puede devolvernos a un verano concreto y, al mismo tiempo, decirnos algo que entonces no supimos escuchar. Ahí reside parte de la fuerza de unas canciones que siguen convocando a su público tres décadas después.

La trayectoria de Marilia (Ella Baila Sola) contiene también la decisión de levantar un proyecto propio. Con Subir una montaña e Infinito abrió una etapa de autoedición en la que asumió el trabajo de sostener y dar forma a sus canciones. Casi me rindo, Señoras, Una luz o Si no es un sí es un no fueron ampliando ese universo personal. La cercanía, la autonomía y la necesidad de decir lo que importa atraviesan ese camino.

En esa continuidad hay un coraje cotidiano: volver a componer, entrar en un estudio, defender una canción nueva ante quienes conocen de memoria las anteriores. La épica de una carrera también se escribe así, con la paciencia de trabajar y la voluntad de abrir la siguiente puerta. Marilia ha construido su etapa en solitario canción a canción, dando espacio a una voz propia que ha seguido creciendo.

Su recorrido se ha enriquecido, además, con encuentros junto a Elefantes, Rocío Jurado, Damien Rice o Nacho Vegas. Con este último compartió Volver a los diecisiete, de Violeta Parra. Son cruces que sitúan su voz en conversación con otras sensibilidades y recuerdan cuánto puede crecer una canción cuando se comparte.

En noviembre de 2022 llegó Una cueva en el invierno, adelanto de Bailar conmigo, su tercer álbum en solitario, publicado en marzo de 2023. Aquella canción abrió un paisaje folk pop vinculado al refugio y al regreso a lo esencial. Su presentación en el Museo Nacional de Antropología de Madrid y en el Museo de la Evolución Humana de Burgos añadió una resonancia especial: una canción contemporánea encontrando espacio entre las preguntas por nuestros orígenes.

Te estamos esperando continuó esa apertura con una celebración del amor incondicional, acompañada por un videoclip con familiares y amigos. El propio título contiene una invitación sencilla: hacer sitio, tender una mano, reunir a quienes desean escuchar y cantar. En ese gesto aparece una de las claves de su trayectoria: convertir lo íntimo en una experiencia compartida.

Coproducido junto a Nacho Mur, Bailar conmigo reúne sonidos folk pop, ritmos alegres y exploraciones en la electrónica y el rock. En su elaboración participaron Dany Richter al sonido, Karlos Arancegui a la batería, Santi Comet y Pablo Fergus en los teclados —este último también en los arreglos de cuerdas— y Carlos Bueno al bajo. Un trabajo colectivo que permite a sus canciones desplegar nuevos matices sin perder la cercanía.

Todo ese recorrido llega ahora al escenario de la gira del 30.º aniversario. Acompañada por su banda, Marilia enlaza los grandes temas de Ella Baila Sola con su discografía en solitario. La propuesta permite escuchar cómo dialogan las distintas etapas de una autora y reconocer cuánto hemos cambiado nosotros entre una canción y otra.

El próximo jueves 19 de noviembre de 2026, Marilia de Ella Baila Sola regresará a la Sala Galileo Galilei de Madrid, después de haber agotado las entradas de su concierto de marzo en la misma sala. Las puertas abrirán a las 20:00 h y el concierto comenzará a las 21:00 h, en calle de Galileo, 100. La sala anuncia las entradas a 30 €.

Hay una emoción particular en volver a cantar una canción que ha atravesado treinta años. La voz trae el presente; el público aporta todo lo vivido desde la primera escucha. Sobre ese encuentro se levanta la fuerza de este aniversario. Marilia llega con una historia que merece celebrarse y con canciones que todavía quieren salir al encuentro de otras vidas.

El 19 de noviembre, Madrid tendrá una nueva cita con esa voz. Con la memoria, con el presente y con todo lo que aún queda por cantar.

Marilia (Ella Baila Sola) extenderá su gira de 30 aniversario (recorriendo tanto España como Latinoamérica) durante el año 2027 para seguir interpretando los clásicos de Ella Baila Sola hasta los temas de su último disco.

La invitación sigue abierta



Emisor: Marilia Andrés (Ella Baila Sola)

Contacto: Marilia Andrés (Ella Baila Sola)

Email de contacto: marilia@marilia.es