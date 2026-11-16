MascotLove: La red social donde nuestras mascotas tienen su propia vida social - MascotLove
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 16 de noviembre.- La red social donde las mascotas tienen su propia vida social permite a los dueños crear su perfil 100% gratis y ofrece a los profesionales un potente mapa interactivo para impulsar sus negocios.
En un entorno digital saturado de plataformas genéricas marcadas por la crispación y los debates adultos, los propietarios demandaban un espacio propio, seguro y libre de toxicidad para sus fieles compañeros. Con este propósito se posiciona MascotLove, una innovadora red social de mascotas cuya marca se encuentra plenamente registrada a nivel comunitario ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En este ecosistema, donde impera un estricto Código de Convivencia y una privacidad sagrada, los miembros más mimados del hogar son los verdaderos protagonistas.
La plataforma opera en el mercado español con una filosofía clara: ofrecer servicios totalmente libres para particulares. A diferencia de otras opciones, crear el perfil de tu mascota gratis en este portal no requiere suscripciones ni pagos ocultos. Además, ofrece un modelo multiperfil flexible único, permitiendo gestionar de forma activa hasta 10 mascotas bajo un mismo correo electrónico y contraseña de forma 100% gratuita.
Acceso instantáneo desde el móvil: sin descargas ni consumo de memoria
Una de las grandes innovaciones de MascotLove.com es su accesibilidad tecnológica. Conscientes de que los usuarios prefieren evitar la saturación de sus teléfonos móviles, la plataforma permite añadirse directamente a la pantalla de inicio del smartphone en un solo clic. Este sistema permite disfrutar de una aplicación moderna con navegación ultra rápida, actualizaciones automáticas y la máxima seguridad, sin necesidad de descargar nada desde las tiendas de aplicaciones tradicionales y sin ocupar espacio en el dispositivo.
Un mapa interactivo y conexión vecinal segura para el ecosistema de las mascotas
Más allá de ser un punto de encuentro interactivo para dueños de perros, gatos, conejos, cobayas, hámsters, hurones, caballos, ponis, burros, canarios, periquitos, ninfas, loros, tortugas acuáticas o terrestres y peces de agua fría o tropicales, el portal tiene la firme vocación de impulsar el comercio y los servicios especializados en España. La plataforma integra una Conexión Vecinal Segura a través de un potente directorio con mapa interactivo enfocado en conectar a los usuarios con profesionales de su zona geográfica de forma inmediata, filtrando por ciudades y barrios sin exponer datos privados.
Como parte de su despliegue nacional y su futura expansión hacia otros países de Europa, los profesionales del sector de las mascotas disponen de planes diseñados para maximizar su presencia digital en un entorno temático limpio y enfocado en el bienestar. El directorio abarca desde servicios de emergencia como veterinarios de urgencias 24 horas, especialistas en aves, animales exóticos, equinos o acuariofilia hasta expertos en terapias alternativas y holísticas o transporte nacional e internacional de mascotas. Asimismo, las tiendas de comida, nutrición, accesorios y e-commerce disponen de un escaparate geolocalizado único donde añadir horarios, fotos, vídeos y enlaces web directos.
Sorteos mensuales y mercadillo sostenible
Para incentivar la participación comunitaria y el bienestar de nuestras mascotas, MascotLove organiza sorteos de accesorios esenciales. El único requisito para que los particulares opten a estos premios es dar de alta a sus pequeños compañeros en la plataforma, un proceso intuitivo y rápido.
Asimismo, MascotLove integra una sección de artículos de ocasión orientada a la economía circular. Este mercadillo permite dar una segunda vida a jaulas, acuarios o transportines que ya no se utilicen, facilitando la compraventa entre particulares en un entorno seguro y 100% libre de comisiones de intermediación. Los interesados en sumarse a esta creciente comunidad ya pueden registrarse visitando la página oficial de MascotLove.com.
Contacto
Emisor: MascotLove
Contacto: MascotLove
Email de contacto: info@mascotlove.com