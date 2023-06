(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio de 2023.

El empresario Max El mann Arazi analiza los impactos del nuevo Estadio del Real Madrid. Destaca los impactos en el sector de la Construcción, la Vivienda y el Turismo en Madrid

Madrid, una de las ciudades más vibrantes y turísticas de Europa, está a punto de recibir un impulso fenomenal gracias al ambicioso proyecto del nuevo estadio del Real Madrid. Esta majestuosa estructura no solo promete ser un hito arquitectónico, sino que también está destinada a tener un impacto significativo en varios sectores clave de la ciudad, incluyendo la construcción, la vivienda y el turismo. A fin de poder analizar con mayor profundidad este desarrollo entrevistamos al empresario Max Elmann Arazi, líder en el sector de desarrollos inmobiliarios.



"Sin duda, la inversión millonaria, en el estadio se convertirá en un motor económico para Madrid. La construcción de esta obra genera miles de empleos directos e indirectos en el sector de la construcción, brindando una oportunidad invaluable para los trabajadores locales y los especialistas en la industria. La necesidad de materiales de construcción, mano de obra calificada y servicios auxiliares impulsará la economía local, alentando el crecimiento y la prosperidad en la región", puntualizó Max El mann Arazi.



De igual forma el empresario enfatizó que el impacto en el sector de la construcción, el nuevo estadio también tendrá una influencia significativa en el mercado de la vivienda en Madrid. La construcción de una infraestructura tan emblemática generará un aumento en la demanda de viviendas cercanas al estadio, ya que tanto los fanáticos del Real Madrid como los turistas desearán estar cerca de epicentro del fútbol. Esto creará oportunidades para los promotores inmobiliarios locales, que podrán desarrollar proyectos residenciales y comerciales en las proximidades del estadio, satisfaciendo así las necesidades de los nuevos residentes y visitantes.



"El turismo también experimentará un auge considerable gracias al nuevo estadio del Real Madrid. El club tiene una base de seguidores global muy amplia, y la apertura de un estadio de última generación atraerá a aficionados de todo el mundo. Además que la multifuncionalidad del estadio permitirá crear una amplia gama de entretenimientos en vivo de diferentes ramas del deporte, conciertos, shows de Cirque Du Soleil, entre otros. Los turistas vendrán a Madrid no solo para presenciar los partidos, sino también para disfrutar de los atractivos turísticos, la cultura y la gastronomía de la ciudad. Esta afluencia de visitantes no solo beneficiará a los hoteles y restaurantes locales, sino también a los comercios minoristas y las empresas relacionadas con el turismo, generando un impacto económico considerable en toda la ciudad", destacó Max Elmann Arazi.



En resumen, cada vez más expertos en el sector coinciden en que el nuevo estadio del Real Madrid se perfila como un proyecto de gran envergadura que impactará positivamente en el sector de la construcción, la vivienda y el turismo en Madrid. Desde la creación de empleos hasta el impulso económico general, esta nueva infraestructura será una fuente de desarrollo y progreso para la ciudad y sus habitantes. Además, los aficionados y turistas disfrutarán de una experiencia futbolística inigualable en un estadio de clase mundial. Sin duda alguna, este proyecto llevará a Madrid a nuevos niveles de excelencia y reconocimiento a nivel internacional.







