MBE Worldwide alcanza en 2019 los 918 millones de euros de facturación

MBE Worldwide presenta los resultados del 2019. La marca ha abierto 131 nuevos centros y ahora cuenta con 2.600 centros en todo el mundo. Este año MBE ha firmado acuerdos de colaboración en 4 nuevos países: Bielorrusia, Egipto, Países Bajos y Singapur. MBE está presente en 52 países en todo el mundo y tiene un equipo de 10.000 personas. En 2019 alcanzó los 918 millones de facturación

MBE Worldwide (MBE) es un proveedor de servicios, líder mundial en envíos, almacenaje, impresión y soluciones de marketing para pequeñas y medianas empresas (pymes) y particulares, con una red de emprendedores independientes. MBE opera con tres marcas complementarias: Mail Boxes Etc., Alphagraphics y Postnet. Se posiciona como partner estratégico en el crecimiento de la cadena de valor de envíos y embalajes, enfocándose en la primera y última milla del proceso de envío y como un proveedor local líder en soluciones personalizadas de impresión y marketing en un mercado altamente fragmentado.



MBE se enorgullece de anunciar que en 2019 las "Tres marcas, una red", alcanzaron más de 2.600 centros de servicios en 52 países y 918 € millones de facturación agregada. Además, se han firmado nuevos acuerdos de Master Licensees (ML) para desarrollar el modelo de negocio bajo la marca Mail Boxes Etc. en 4 nuevos países: Bielorrusia, Egipto, Países Bajos y Singapur.



Paolo Fiorelli, presidente & CEO de MBE, ha declarado: "El año 2019 ha sido un gran año para nosotros, porque otra vez se demuestra que podemos impulsar el crecimiento orgánico de todo el grupo gracias al gran esfuerzo de todos nuestros emprendedores locales y los equipos de corporate. Además, acabamos de anunciar un acuerdo definitivo con el que Oaktree Capital Management, L.P. adquiere hasta un 40% de participación en MBE, respaldando así nuestros ambiciosos planes para incrementar aún más la posición competitiva de MBE, nuestra presencia internacional y solidez financiera en los próximos años".



P.Fiorelli añade: "Estamos anunciando estos excelentes resultados de 2019 en medio de la pandemia por la Covid-19 que está impactando nuestras vidas y negocios y el mundo muestra una gran capacidad de recuperación y está librando una batalla que estoy seguro de que ganaremos pronto. El equipo de MBE está en ello como todo el mundo y juntos seguimos apoyando a nuestros clientes mientras protegemos a nuestros equipos".



La capilaridad específica del grupo MBE, posiciona de una forma única a la red para que funcione en la «última milla» entre las empresas, tanto grandes como pequeñas, y particulares, especialmente cuando se necesita la personalización del servicio y la interacción personal. Los clientes encuentran conveniencia y eficiencia externalizando las necesidades de servicio que tienen sus negocios a los equipos que con la confianza, calidad y satisfacción que dedican, atienden sus necesidades con la misma diligencia y orgullo que los clientes querrían para sí mismos, pero utilizando procesos estructurados, tecnología profesional y amplios recursos humanos.



El valor #PeoplePossible de MBE representa la mejor manera de transmitir la vocación de la Red Global MBE de encontrar continuamente nuevas soluciones a medida para satisfacer las necesidades diarias de los clientes.



MBE Worldwide S.p.A. («MBE»), holding familiar italiano con sede en Milán – Italia, es una de las mayores redes de Centros de Servicios convenientemente ubicados que ofrecen envíos, almacenaje, impresión, soluciones de marketing a pequeñas y medianas empresas y particulares, a través de una red mayoritariamente de centros en propiedad y administrados independientemente. Los centros de servicios MBE ofrecen a particulares y pymes soluciones a medida para cubrir las necesidades de sus negocios y actividades con un único y distinguido nivel de atención al cliente. MBE actualmente opera bajo tres diferentes marcas: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics y Postnet y su red global cuenta actualmente con más de 2.600 centros en 52 países, con más de 10.000 empleados y con unas ventas anuales combinadas en FY2019 de aproximadamente 918 millones de euros ($1.028 Millones).



