La mezcla entre profesionales de videojuegos y de la salud, la clave del éxito de los juegos aplicados

Presentación de un videojuego incubado - Serious Games Lab

La catalano-británica Punto Health, incubada en la segunda edición de la Serious Games Lab, capta 2,3 millones de euros para su plataforma de detección precoz y acompañamiento de la demencia

Barcelona, 23 de diciembre.- Los juegos aplicados en salud (serious games for health) están consolidándose como una herramienta prometedora, proporcionando soluciones que combinan la tecnología y el diseño de juegos y experiencias para mejorar la motivación, la educación y la adherencia al tratamiento. Gracias a la combinación de tecnologías avanzadas, diseño de experiencias narrativas y gamificación, este campo está experimentando un crecimiento sostenido y cada vez cuenta con más evidencia empírica que respalda su efectividad. Estas experiencias no solo entretienen, sino que motivan, fomentan cambios de comportamiento y están transformando la manera en que se abordan los cuidados de salud.



El mercado de serious games en salud en Europa se valoró en 750 millones de euros en 2022 y se estima un crecimiento anual del 23,6% hasta 2030, según datos de Grand View Research, y sitúa la región entre las de mayor expansión en el ámbito de las soluciones digitales de salud, con España liderando este crecimiento.



En este contexto de crecimiento del sector, destaca el caso de Punto Health, startup incubada en Serious Games Lab, con sede en Londres y oficina en Barcelona que ha cerrado recientemente una ronda de financiación de 2,3 millones de euros para escalar su plataforma de detección precoz de la demencia, diseñada y validada clínicamente junto al Ace Alzheimer Center Barcelona y otras entidades colaboradoras. La solución, ya probada por 1.500 personas en Cataluña y actualmente en fase de test en varios hospitales de España y Reino Unido, combina un test de diagnóstico basado en inteligencia artificial con un conjunto de recursos de apoyo para pacientes y familiares, como juegos de estimulación cognitiva y pautas de seguimiento.



Serious Games Lab presentó la semana pasada los resultados de la tercera edición en su Demo Day celebrada en Barcelona. Esta edición de la incubadora captó treinta y dos propuestas (dieciocho en la anterior) de entre las cuales se eligieron tres dirigidas a pacientes y a sus familiares, desde equipos diversos formados por perfiles sanitarios y técnicos y abordando patologías diferentes. "Los proyectos que han participado contemplan poderosos elementos de motivación como la fantasía, los retos o la sorpresa con el objetivo de mejorar el engagement y empoderar a los pacientes", comenta el Dr. Oscar García Pañella, director de la incubadora y experto en realidad virtual y serious gaming.



El equipo GooApps presentó su propuesta para mejorar el onboarding de pacientes de diálisis con su herramienta digital gamificada mediante microcontenidos, simulaciones y analítica, buscando mejorar la comprensión y adherencia, reducir ansiedad y optimizar la atención sanitaria. Los profesionales del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu y de DelAguila Games mostraron un juego de mesa psicoeducativo cocreado con profesionales y pacientes sobre autismo para perfiles adultos que potencia la autorregulación y las habilidades sociales. Por último, el equipo de Atenció Primària de Salut de l'Institut Català de la Salut desveló su juego serio para entrenar las competencias emocionales y comunicativas de cuidadores/as no profesionales, como las familias, con la recreación de encuentros asistenciales donde la comunicación del jugador/a transforma la experiencia paciente, fomentando la empatía y la reflexión crítica.



Joan Francesc Bañó, director ejecutivo de la incubadora de videojuegos GameBCN y business advisor de Peninsula, entidades impulsoras de Serious Games Lab, subraya que el enfoque del programa va más allá del desarrollo conceptual y pone el acento en la aplicabilidad real de los proyectos. La visión que quieren ayudar a construir es "una visión aplicada a la industria y escalable a nivel empresarial". En este sentido, el programa brinda apoyo tanto en la parte de negocio y trabajo en equipo, las "soft skills", como en las relativas a narrativa, UX/UI, diseño y producción.



Desde el ámbito hospitalario, Ester Cañadell, pediatra, coordinadora de simulación y jefa de estudios de especialidades hospitalarias del Consorci Sanitari de Terrassa afirma que "los serious games son una herramienta de formación muy valiosa tanto para los profesionales como para la ciudadanía. El ámbito de la salud debe dar un paso adelante con estas metodologías innovadoras y, entre todos, contribuir a mejorar la salud de la población". En el ámbito de la atención primaria, "los serious games serán una herramienta más a disposición del profesional sanitario para promocionar hábitos saludables redundando en la mejora de la calidad de vida", concluye Jordi Fernández Blanco, director del programa INFADIMED de la Gerencia Territorial Metropolitana Sur del ICS.



Serious Games Lab es una iniciativa de la consultora de innovación Peninsula con parte de la metodología de la incubadora GameBCN y parte de la consultora Cookie Box y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Innovación y Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya, la Gerencia Territorial Metropolitana Sur del ICS, que engloba el Hospital Universitario de Bellvitge, el Hospital de Viladecans, Atención Primaria del ICS, la Atención Primaria Metropolitana Sur, el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, +Actiu y el Consorci Sanitari de Terrassa.



