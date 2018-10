COMUNICADO: La modelo Verónica Blume firma un acuerdo publicitario con el laboratorio farmacéutico INTERPHARMA

Actualizado 27/02/2018 9:43:59 CET

El laboratorio celebra sus 45 años en el mercado vinculando su marca de alta cosmética ASPOLVIT AntiAging con la modelo internacional

INTERPHARMA ha grabado tres vídeos publicitarios con la modelo Verónica Blume y su línea ASPOLVIT ANTIAGING, que se harán virales en los canales de Instagram, Facebook y YouTube del laboratorio, donde verónica nos cuenta detalles íntimos de su vida; que forma parte de una modelo, nos muestra The Garage, su academia de Yoga, e incluso nos presenta a sus mascotas.

La campaña muestra un nuevo e innovador tratamiento antiaging. Se trata de las cápsulas tópicas ASPOLVIT BTX DAY & NIGHT con las que gracias a sus ingredientes activos revolucionarios antiaging; ARGIRELINE, ANTARCTICINE y UPLEVITY, consiguen un efecto lifting sin pinchazos ni cirugías (BTX DAY 30 cápsulas) y un efecto regenerador (BTX NIGHT 30 cápsulas).

INTERPHARMA es un laboratorio fundado en 1972 y posee un amplio catálogo de medicamentos, cosméticos, complementos vitamínicos y alimenticios, champús, pediculicidas, productos anticaída y una completa gama de productos antigripales, todos ellos incluidos en el sistema Nacional de Salud, que son distribuidos por el conjunto del territorio nacional por medio del canal farmacia. "Estamos convencidos de que Verónica Blume representa todos los valores de nuestra marca ASPOLVIT Anti-Aging; elegancia, calidad y naturalidad", afirma Macarena Paz, responsable del departamento de marketing del laboratorio.

Asimismo, Verónica Blume es una modelo Española afincada en Barcelona, mide 1,77m, tiene 40 años y se ha criado entre varias culturas. Por ello habla castellano, inglés, alemán y francés, y se define a si misma como una chica normal; tímida, sensible y soñadora. Ganó el concurso Supermodel of the World organizado por la revista Elle en 1993. Al proclamarse vencedora, Verónica salió de su anonimato y de la noche a la mañana se vio en Nueva York con un contrato con la agencia Ford. El sueño de cualquier chica de su edad hecho realidad.

Este acuerdo forma parte de una estrategia para dar a conocer la línea ASPOLVIT y posicionarse como uno de los laboratorios referentes del país, apostando por la calidad de sus fórmulas y composición por encima de todo.

