Nace SportHeroes para ayudar a clubs y asociaciones deportivas con fines sociales

Publicado 30/05/2019 17:51:46 CET

SportHeroes es una iniciativa solidaria para ayudar a clubs y asociaciones deportivas con fines sociales a atraer fans, patrocinadores, socios etc. y a seguir extendiendo el deporte, fortaleciendo su visibilidad y comunicación en Internet, mediante la creación y mantenimiento, de forma gratuita, de webs especializadas en deporte y otras utilidades asociadas

S portHeroes, un proyecto de la plataforma SportUniverse, que lanza ahora en España y Latinoamérica, pero que comenzó a fraguarse en 2017 en base a los resultados del estudio sobre presencia en Internet de la comunidad deportiva que esta plataforma realizó, en el que incluía una muestra de 3.727 clubs, y que concluyó que el 76% de estos o no tenía web o la tenía obsoleta, desaprovechando las oportunidades de imagen y comunicación que este recurso les ofrece.

Fruto de aquel estudio, del reconocimiento de la utilidad social de estos clubs y asociaciones, de sus necesidades de apoyo, pues, en su mayoría, no serían sostenibles sin el trabajo voluntario de sus fundadores y miembros; y fruto de la convicción de los responsables de SportUniverse de que ayudarles a mejorar su comunicación y visibilidad en Internet, contribuirá a mejorar sus oportunidades, y a extender el deporte, se decidió crear, con carácter solidario, el proyecto SportHeroes, y desarrollar las herramientas que este ofrece a los clubs de forma gratuita, entre las que destacan webs especializadas en deporte, asociadas a una App, buscador y red social deportiva, que permiten a los clubs interactuar con su comunidad y multiplicar su visibilidad.

Los clubs y asociaciones que se suman a SportHeroes reciben una web creada con arreglo a sus indicaciones, con mantenimiento y ayuda incluidos por tiempo ilimitado. Una ayuda que desde SportUniverse cuantifican en 300 € por la creación de la web, más 120 € anuales por el mantenimiento, que los clubs y asociaciones deportivas reciben de forma totalmente gratuita.

SportHeroes nace también como en reconocimiento y llamamiento de apoyo hacia estos clubs, por su inmensa utilidad social. Solo en España, según el Anuario de Estadísticas Deportivas de 2019, del Ministerio de Cultura y Deporte, existen 67.512 clubs deportivos federados, la mayoría de ellos amateurs y con fines sociales, que aglutinan a casi 4 millones de deportistas.

Clubs, cuya utilidad social en conjunto, es comparable con la de grandes Organizaciones No Gubernamentales. Mejoran la salud; siembran valores de autosuperación y compañerismo; alejan de la soledad, uniendo a todos en sus campos, canchas, pistas, ahora que la mayoría de las interacciones son virtuales; previenen o rescatan de hábitos no saludables; son un instrumento de integración social y de lucha contra la marginación; son los viveros de las próximas estrellas y referentes deportivos etc.

Como se puede leer en su página, SportHeroes está dedicado “A quienes nos unen”, pues según manifiestan sus responsables, en última instancia, este proyecto es la búsqueda de un mundo más unido a través del deporte, en la línea de lo que ya apuntó Nelson Mandela sobre este: " [El deporte] tiene el poder de unir a la gente como pocas otras cosas… Es más poderoso que los gobiernos en cuanto a romper las barreras…"

Más información sobre SportHeroes en www.sportheroes.info

Contacto

Nombre contacto: Pedro Martínez

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 96 432 75 98