Normal inaugura en Vallsur su primera tienda en Castilla y León

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- El próximo 21 de abril la cadena danesa aterriza en el centro comercial vallisoletano con un nuevo modelo de compra basado en productos del día a día, marcas conocidas y precios bajos

- La apertura supone la creación de 15 nuevos puestos de trabajo reafirmando el compromiso de Vallsur con el entorno y el desarrollo económico de la ciudad

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 16 de abril de 2026.- Vallsur continúa reforzando su oferta comercial con la próxima apertura de Normal. La conocida cadena danesa abrirá el 21 de abril en el centro comercial vallisoletano su primera tienda en Castilla y León.

La apertura supone, además, un impulso al empleo local con la creación de 15 nuevos puestos de trabajo, reafirmando el compromiso del centro comercial vallisoletano con el entorno y el desarrollo económico de la ciudad.

Ubicado en la planta baja y con un establecimiento de casi 500 metros cuadrados, Normal acerca a la región un modelo de compra diferente basado en productos del día a día, marcas conocidas y precios bajos. El espacio de Normal en Vallsur está diseñado para fomentar el recorrido y el descubrimiento, con un formato que invita a los clientes a explorar sus pasillos y encontrar nuevos productos en cada visita.

La tienda contará con más de 4.000 referencias de categorías como maquillaje, cuidado de la piel y el cabello, artículos para el hogar, papelería, snacks, bebidas y un amplio surtido de básicos. En su surtido conviven marcas reconocidas internacionalmente como L’Oréal, Gillette o Kinder, junto a otras exclusivas de la cadena como Pure&Care, Ivy Aïa o The Hair Project.

“Estamos muy felices de abrir nuestra primera tienda en Castilla y León y hacerlo en un centro tan relevante como Vallsur”, explica Diana García, Country Manager de Normal en España. “En Normal queremos que cada visita sea diferente, divertida y sorprendente, incorporando más de 100 nuevos productos cada semana”.

Por su parte, Carolina Castro, gerente de Vallsur ha destacado que “la llegada de Normal refuerza la oferta comercial del centro con una marca internacional muy reconocida, que conecta especialmente con un público que busca precios accesibles y una experiencia de compra diferente; además de reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo económico del entorno”.

Para celebrar su llegada a Vallsur y su estreno en Castilla y León, Normal ha preparado varias sorpresas para los visitantes. Las primeras 300 personas recibirán una bolsa regalo, y además se instalará una ruleta con premios para todos los participantes. Asimismo, los clientes podrán participar en el sorteo de un palet de productos valorado en 500 euros, sin necesidad de realizar ninguna compra.

Con esta nueva apertura, Normal alcanza las 45 tiendas en España, y ya suma más de 950 establecimientos repartidos por países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia, Portugal, Italia, Irlanda y Austria.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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